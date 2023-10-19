台積電進駐北港萬有紙廠土地？ 金聯：面積不夠

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【中央社記者張璦台北19日電】報載雲林縣北港鎮公所表示，將請縣政府協助爭取台積電進駐北港工業園區（原萬有紙廠），擁有土地產權的台灣金聯今天表示，此地面積約為14公頃，未達台積電設廠所需的100公頃以上，除非地方政府有意徵收附近民間土地。

台積電日前宣布不進駐龍潭園區三期，將續評估適合建廠用地，有媒體報導，雲林縣北港鎮北港工業區也於17日流標，18日北港鎮公所表示將請雲林縣政府協助爭取台積電進駐。

對此，台灣金聯回應，北港地區工業用地是台灣金聯經過近20年整合、開發，投入相當多人力及經費，如今才能成為大面積且完整的工業區土地，產權相當清楚、單純為台灣金聯公司所有，具有十足的處分權，並非公有土地。

台灣金聯表示，據媒體報導，台積電原本要在龍潭設1.4奈米廠房，約需100公頃以上土地，但台灣金聯北港地區工業用地約為14公頃，與台積電設廠需求所差甚遠，「不知北港鎮公所等地方政府機關是否要擴大徵收附近民宅變更為工業用地」，因為唯有如此，才能符合台積電設廠需要。

台灣金聯指出，北港地區工業用地目前雖屬甲種工業區土地，但台灣金聯公司一向支持引進低污染產業進駐園區，未來仍會伺機處分，讓適合的產業進駐，以促進地方繁榮及增進就業機會。

台灣金聯表示，北港地方人士希望能將目前地目為甲種工業區土地變更為乙種工業區土地，台灣金聯也樂觀其成，請北港鎮公所等地方政府機關能儘速完成相關作業。