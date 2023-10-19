苗栗獅潭仙草花節11／25登場 把握限定紫色浪漫花海

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苗栗縣獅潭鄉公所19日在縣府舉辦「2023年苗栗獅潭仙草花節」宣傳會，縣長鍾東錦、獅潭鄉長劉淑能等地方各界，宣布活動將在11月25日、26日璀璨登場，今年除延續以往在地特色，全新推出仙草主題餐桌饗宴，活動現場除了仙草花海及在地青年設計打造6座地景藝術作品，供民眾打卡觀賞以外，另有花海音樂會、仙草DIY體驗、在地小農市集、消費滿額即可玩夾獅先生玩偶等活動，鄉公所歡迎遊客把握季節限定的良機，盡情遨遊紫色浪漫花海、感受獅潭的好山好水和客家風情。

鄉公所今天上在縣府第一辦公大樓大廳，舉辦「2023年苗栗獅潭仙草花節」宣傳會，由獅潭國小學童表演可愛的「仙草舞」為記者會揭開序幕，鄉長劉淑能、鄉代會、農會理事長和總幹事、村長們都踴躍出席。

縣長鍾東錦偕同民政處長巫恒昭、農業處副處長蔡政新參與，縣議員余文忠、張志宇、許櫻萍和苗栗市公所機要詹運喜都到場；會後，眾人巡視青農攤位，消費滿500元可獲一枚夾布偶的代幣，鍾縣長等人手氣不錯，夾出數個「獅先生」布偶。

鍾東錦表示，仙草能降火氣、有益健康的農特產品，獅潭的農業發達，如何讓農產品透過平台銷售、跟觀光結合給消費者，值得各界努力促成，而仙草種植區盛開時，一大片紫色花海，宛如浪漫薰衣草，而配合政府浪漫台3線推廣政策，樂見鄉公所跟重機騎士互相尊重，帶來一股新的觀光消費力量。

鄉長劉淑能說，仙草花節今年邁入第三年舉辦，位於大東勢農田的種植面積，今年擴充一倍為6分地、2.4萬株，今年鄉公所鏈結在地業者與青年，攜手打造「2023年苗栗獅潭仙草花節」，活動在11月25日至11月26日登場，全新推出仙草主題餐桌饗宴。

活動現場除了仙草花海及在地青年設計打造六座地景藝術作品，供民眾打卡觀賞以外，另有花海音樂會、仙草DIY體驗、在地小農市集、消費滿額500元即可玩夾獅先生等活動，徜徉在浪漫紫色花海中，盡情遨遊，享受苗栗獅潭的紫色浪慢。

她說，主題一：「旅行．獅潭」主題小旅行活動每人490元，活動內容包含仙草生態解說、新店老街走讀、秘境打卡、敲鐘祈福、探索前人足跡、仙草DIY體驗、在地伴手禮兌換券等豐富內容，想要深入了解仙草產業及在地特色的民眾，千萬不要錯過。其中，仙草主題百人餐桌、獅潭老街小旅行（各限量100名）報名，仙草護照 （限量1000本）、仙草DIY (限量120名) 報名

仙草主題在地百人餐桌活動每人1200元，結合在地16家業者隆重推出，安排山泉芽菜捲）、金沙南瓜濃湯、仙草吐司、仙草雞湯燉飯、仙草麵線佐苦茶油及甜點等15道料理，藉由仙草餐桌呈現在地食材入菜的變化，並經由說菜講述地方的飲食文化，歡迎遊客以味蕾認識獅潭，並認識獅潭的好味道。

仙草美食護照今日起同步開放早鳥預定，每本原價455元以上，早鳥優惠只要100元，持護照內兌換券至指定店家兌換仙草凍檸茶、仙草凍、仙草冰淇淋、仙草蜜、仙草霜淇淋等商品五選三，護照內還有店家優惠券，可憑券至店家享受優惠，使用期間從活動開幕當天至12月3日。