考古迷別錯過！大園尖山考古館慶 開箱後台、體驗陶紡輪

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桃園市大園尖山考古展示館位於橫山書法藝術館地下室，保存近10萬件出土文物，完整呈現發掘過程、生活痕跡與歷史脈絡。該館將迎來2周年館慶，文化局規畫系列活動慶祝，其中特別的是「後台開箱」活動，揭開博物館工作神祕面紗，還有虎頭山公園考古遺址新書分享會、陶紡輪捏陶體驗等，邀民眾參與。

大園尖山考古展示館為桃園市第一座考古遺址展示館，自2021年10月正式開館以來，累積參觀人次已達9萬1629人次。館內設有3大展區與多媒體互動體驗區，由吉祥物「尖仔」與「考古爺爺」，透過說故事、互動體驗方式，帶領大小朋友走進考古冒險之旅，認識史前人類的生活風貌。

文化局文化資產科長董俊仁指出，今年度是考古館2歲生日，肩負著文化資產教育的意義與責任的考古館，以「遙想過去，展望未來」為館慶規畫主軸，安排4大特色活動。

董俊仁表示，10月28日下午將在橫山書藝館舉行《疊疊樂-虎頭山公園考古遺址》新書分享會，透過親子共玩的疊疊樂遊戲，啟蒙小讀者對於桃園這塊成長土地的認識與情感。參加新書分享會即贈送繪本書，數量有限送完為止，共計80本，透過講者將繪本內容與意涵，讓文資保存觀念在生活中傳承扎根。

另28至29日共2天，將安排「考古館後台開箱」特別活動，從文物標本研究、典藏庫房管理到展場維運，將帶領民眾探索博物館幕前與幕後工作祕辛，揭開博物館後台工作的神秘面紗，將分梯次辦理，體驗考古館每日工作。

大園尖山遺址出土部分陶紡輪，是織布過程中紡線用的工具，為史前人類使用的成衣技術之一。董俊仁說，29日下午在書藝館規畫「陶紡輪捏陶體驗」，認識如何利用陶製紡輪，將植物纖維紡成日常需用的線，並學習製作陶紡輪，應用於日常生活，並設計以模擬文物研究工作內容，讓大小朋友玩中學，認識考古發掘工作流程的闖關遊戲。

活動還邀請桃園藝文陣線、日日田職物所、航空城文史調查駐地工作站及桃園壽山高中等文資教育推廣團隊，展出文資保存與推廣教育成果。透過與團隊交流與互動遊戲，提升市民對文資保存工作的認同及參與。

文化局臉書昨下午5時露出報名消息，開放線上報名活動，其中陶紡輪手作課程在2小時內報名秒殺，其餘課程尚有名額，邀請有興趣的民眾立即報名，享受親子共學的時刻，報名連結為https：／／reurl.cc／4WLGZY。

董俊仁也提到，考古館後台場域，平日有進出管理與藏品保存相關規定，今年藉館慶特別日子特別開放，舉行開箱活動，安排專業人員，為60位民眾導覽後台作業，搭配以認識考古發掘工作流程的闖關遊戲，傳達考古館的使命與意義。