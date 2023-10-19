《國際產業》委國原油傳獲美解禁 對中是福還是禍？

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】據悉，遭到制裁已長達四年之久的委內瑞拉石油，可望獲得美國解除禁令。外界預估，委國原油產能未來可望大增，不過對中國大陸來說，應該會失去一個非常便宜的採購來源。

原油交易員表示，委內瑞拉現在比倫敦布蘭特原油，每桶還要便宜20美元的馬瑞（Merey）原油，正是中國大陸所採買的油品。馬瑞原油甚至比受制裁的伊朗原油，每桶還要再少7美元。若以布蘭特目前每桶油價91美元左右來計算，伊朗每桶是78美元，委國馬瑞則是71美元。

交易員指出，雖然制裁調整需要一些時間，但逐漸解禁後，以往承平時期委國原油的大客戶都將回歸，像是印度與美國等。不過，當委國石油有更多國家購買時，售價照理就會漲，中國大陸民營煉油廠特愛的馬瑞原油也包括在內。

全世界最大原油輸入國的中國大陸，安然走出新冠疫情陰霾後，今年原油購買量激增。同時，由於避開或不甩國際對委內瑞拉、伊朗以及俄羅斯的制裁，故可用折扣價買到石油，進而控制油價。

自從2019年被美國制裁後，大多數聚集在大陸山東省，非國營的煉油業者，就是委國最大的買家之一。馬瑞這種油品，因為硫磺含量高，加上密度大，常常被使用在鋪柏油路上。

就算未來委國的原油價格變貴，中國大陸的國有大型煉油廠或將介入。舉例來說，簡稱中石油的中國石油天然氣（PetroChina），在廣東省揭陽市的大煉油廠，原本設計就是要用來加工委內瑞拉的原油。

為了鼓勵委國具有爭議性的總統馬杜羅（Nicolas Maduro）擁抱民主體制，美國總統拜登暫停實施對委國一大票公司行號的制裁，其中也包括石油產業。在擴大客戶群之下，委內瑞拉日後可能增產，進而避免油價大漲。

產業分析師認為，委內瑞拉原油產能或將成長25%，可以紓解全球原油市場，遭到主要產油國像是沙烏地阿拉國以及俄羅斯等限制產出，所導致供應吃緊的現象。