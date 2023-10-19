《國際產業》諾基亞上季銷售驟減2成 裁員計畫曝光

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯張朝欽綜合外電報導】芬蘭電信設備商諾基亞(Nokia)周四宣布，在新的成本削減計畫中，將裁員1.4萬人；此外由於新世代5G設備銷售的下滑，第三季銷售大幅減少約2成。

諾基亞和愛立信一樣，都在努力解決美國5G市場放緩的問題，並且試圖透過在獲利率較低的印度市場成長，來擴大銷售，彌補美國需求的疲弱。

諾基亞希望在2026年前節省8.0億至12億歐元成本；同時公司也希望在2026年前能交出長期營益率至少14%的成績。

該成本削減計畫將讓諾基亞員工數來到7.2萬至7.7萬人之間，低於目前的8.6萬人。

諾基亞進一步表示，將會迅速採取行動，在2024年前至少節省4億歐元的成本，然後到2025年再節省3億歐元。

競爭同業愛立信也在本周二表示，不確定性將持續到2024年，今年將裁員數千名員工。

諾基亞第三季淨銷售跌到49.8億歐元，低於去年同期的62.4億歐元，並且低於分析師預估的56.7億歐元。

執行長Pekka Lundmark說，儘管第三季淨銷售持續受到不確定性的影響，但公司預計，網路業務在第四季將出現較為正常的季節性成長。

諾基亞同時指出，將遷往一個更精簡的企業中心，以提升戰略焦點，同時維持住研發支出，並賦予業務部門更大的運營自主權。