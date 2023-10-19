劉烱德｜短線留意鋼鐵、生技股

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國否決聯合國安理會一項決議，以巴衝突仍有擴大的情形；昨日美國公債收益率再創16年新高，VIX恐慌指數大漲9.2%升至19.5，避險資金轉入黃金， WTI原油續漲1.9%收在 88.3美元/桶，風險性代表的美股四大指數則是全數收黑，道瓊工業指數跌332點跌幅 0.98%，標普500指數跌幅1.3%，那斯達克跌跌幅1.6%，費半跌幅1.7%，台積電ADR下跌1.54%，聯電ADR收漲0.82%。

台股今日開低震盪收小紅，指數收盤上漲11.82點 收在16,452.73點，成交量2,502億元，為價漲量縮小紅實體十字星線，短線融資大減後市場賣壓減輕；

不過以目前維持率來計算，短期宜留意後續或還有餘震；三大法人當日資金變化，外資賣超慣性不變今日續賣超128.03億元，投信買超27.93億元，自營商賣超4.91億元，合計三大法人賣超105.01億元。

美債殖利率走高，往後要支付的利息費用勢必暴增，估計聯準會再升息有難度 (除非原油價格真的暴衝)，頂多是維持利率高位一段期間；而美股第四季到隔年第一季營運仍有向上成長空間；台股第四季台灣景氣燈號將轉佳，谷底已過看法不變，極有可能出現類似去年10月股市落底；另昨天最新的籌碼資料也顯示期貨選擇權法人在結算之後，並沒有像過去一樣大額避險，代表法人目前看中東衝突應在可控程度，短線靜待國際利空淡化、股市回歸基本面。

持續看漲AI軟體 IC設計外，觀察昨日鋼鐵、今日生技有些許買盤，短線或可留意價差操作機會。

※本資料由華冠投顧分析師劉烱德提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。