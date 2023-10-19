《半導體》台積電Q4營收季增上看13.4% 雙率估續降

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者林資傑台北報導】晶圓代工龍頭台積電(2330)今（19）日召開線上法說，預期2023年第四季合併營收將介於188～196億美元，季增8.8～13.4％、年減1.7～5.7％。在假設新台幣兌美元平均匯率32元狀況下，毛利率預期降至51.5～53.5％、營益率則降至38～40％。

以此推算，台積電第四季合併營收估落於6016～6272億元，季增10～14.7％、年減3.8％至年增0.3％，中位數為6144億元，季增12.4％、年減1.8％。毛利率及營益率預估中位數為52.5％、39％，分降至近2年、近4年低點。

台積電第三季自結合併營收5467.33億元，季增13.7％、年減10.83％，創同期次高、歷史第三高。毛利率升至54.26％、營益率略降至41.71％。歸屬母公司稅後淨利2110億元，季增16.06％、年減24.88％，自近1年半低點回升、續創同期次高，每股盈餘（EPS）8.14元。

累計台積電前三季合併營收1.53兆元、年減6.24％，營業利益6612.61億元、年減16.95％，毛利率、營益率分別降至54.9％、43.05％。歸屬母公司稅後淨利5997.86億元、年減16.77％，仍全創同期次高，每股盈餘23.13元。

台積電財務長暨發言人黃仁昭指出，受惠3奈米需求強勁成長及5奈米需求回升，抵銷部分客戶持續調整庫存影響，帶動第三季營收回升。展望後市，雖然產業庫存調整持續，但受惠3奈米需求持續強勁成長、PC及手機庫存水位穩定好轉，可望帶動第四季營收持續回升。

台積電第三季資本支出約71億美元，季減13.1％、年減18.9％，累計前三季資本支出約252.1億美元、年減1.02％。黃仁昭表示，今年資本支出預估可達320～360億美元預期區間的低標。