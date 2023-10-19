加速滿足台中未來用水需求 王美花視察大安大甲溪聯通管工程

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經濟部長王美花及立法院副院長蔡其昌19日在水利署副署長林元鵬及台水公司董事長李嘉榮陪同下，赴「大安大甲溪聯通管工程」大甲溪輸水管第3標工地參加潛盾機啟用儀式。

王美花首先感謝工程用地所有權人的體諒及水利署中區水資源分署的努力，能用最快的時間取得用地進場施工，並採潛盾工法施工減少對週邊環境的影響，目前工程已全面展開，請現場工作同仁能加速執行，早日發揮計畫效益因應臺中地區快速發展所衍生的用水需求。

水利署中區水資源分署分署長莊曜成現場簡報時表示，大甲溪及大安溪是台中地區主要的供水來源，本計畫透過大安溪及大甲溪水資源聯合運用，豐水期時優先利用大甲溪的豐沛水量，提供台中地區民生、產業以及農業的用水需求，並將水資源蓄存於鯉魚潭水庫，避免珍貴水資源流向大海，在枯水期或大甲溪高濁度期間，就可利用鯉魚潭水庫的水源，滿足臺中地區用水需求。並說明工程執行過程充分與民眾溝通，參考民眾意見於人口稠密及觀光熱點處以潛盾工法施工，可大幅減少施工過程對週遭環境的影響，以提前半年於115年6月完成為目標趕辦，期望能提早發揮計畫效益，完成後預計每日可增供25.5萬噸水量，可滿足125年臺中地區用水需求。

部長聽取簡報後表示，百年大旱時有賴水利署及台水公司等各單位的努力調度，才讓臺中地區在鯉魚潭水庫在庫容最低僅剩1％時，仍能持續供水。面對氣候變遷影響及臺中地區快速發展，應加速推動「大安大甲溪聯通管工程」，以維台中地區供水穩定。部長特別感謝立法院副院長蔡其昌積極與當地農民溝通，讓本計畫能夠順利推動，也請水利署加速執行珍珠串計畫，將重大水資源措施串聯起來，增加水資源的調度能力及供水韌性，及早因應極端氣候帶來的影響。