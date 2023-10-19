實現孩子對飲食想像力 灃食夢想計畫徵件月底截止

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飲食雖日常，但你曾遇過孩子在課堂上發出疑問嗎？還是孩子對飲食有特別的想法？為培養孩子從小對飲食文化的興趣與認識，灃食教育基金會主辦「灃食夢想計畫-夢想食驗事」飲食行動創意競賽，邀請全國國小、幼兒園孩子細心觀察日常飲食現況，並把天馬行空想像落實成行動計畫，徵件活動將於10月31日截止收件。

灃食教育基金會副執行長葉俊甫表示，《食農教育法》施行後，向下紮根的飲食教育更顯得重要，為從小培養孩子對飲食文化的興趣與認識，灃食教育基金會鼓勵孩子從日常飲食出發，提出新的創意想像，希望「吃」不僅只是吃，還能啟發孩子對環境、社會與文化有更多面向的思考，並且透過行動實踐內化到自己的學習歷程。

「灃食夢想計畫-夢想食驗事」飲食行動創意競賽，吸納過去灃食投入的雙年制競賽精神，4年來的SUPER校廚與SUPER食育教師大賽，已累積許多第一線教育工作者努力付出的成果，不論是吃出美味兼具營養的食譜，或是將飲食融入不同學科的豐富教案內容，有人讓孩子認識在地食材；也有融合STEM精神，從科學實驗中認識每日餐桌；更有透過國際化視野，表達對土地的關懷，展現課堂上對飲食教育的創意想像！

葉俊甫說，舉辦「灃食夢想計畫-夢想食驗事」就是希望從孩子視角出發，透過校園飲食教育工作人員的引導，鼓勵他們多觀察、多思考，不管是從土地種植、家庭餐桌、校園午餐甚至是學校周邊的飲食現象，都是可以發揮的主題，藉此來連結健康、文化、環境永續甚至綠色消費，延展飲食教育面向，擴大深度跟廣度，也讓更多人關注每日飲食內容。

「灃食夢想計畫」活動徵件已進入最後階段，將於10月31日截止，收件後主辦單位將選出符合主題且可實踐的夢想行動計畫進入決賽，每組可規劃至多5萬元的夢想實踐金，並在2024年2月到5月進行計畫實踐，夢想從無到有的過程也會上傳專屬網站，角逐最終年度大獎，也讓民眾透過專屬網站看見飲食夢想的實踐過程，透過票選，決定最佳人氣獎得主。

歡迎全國幼兒園、國小的老師們帶領孩子發揮創意，在10月31日前交出夢想清單，共同實現多元豐富的飲食想像！「灃食夢想計畫-夢想食驗事」飲食行動創意競賽報名簡章，可至活動網站下載。