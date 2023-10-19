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美以提議把加薩民眾後撤至埃及 陸外交部回應了

  • 中時即時 陳柏廷
大陸外交部發言人毛寧。（摘自大陸外交部官網）
大陸外交部發言人毛寧。（摘自大陸外交部官網）

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針對美國和以色列提議，要把加薩民眾轉移到埃及的提議，遭埃及政府反對，中國外交部發言人毛寧表示，當務之急是有關各方能夠儘快停火止戰，防止出現更大的人道主義災難。中方讚賞埃及努力協調緩解加薩的人道主義局勢。

毛寧指出，中方認為當務之急是有關各方能夠儘快停火止戰，切實遵守國際人道法，盡最大的努力保護平民，防止出現更大的人道主義災難。國際社會特別是有影響力的域外大國，應當為此發揮作用。

毛寧強調，「我們讚賞埃及積極開展斡旋，努力協調緩解加薩地帶的人道主義局勢。」

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