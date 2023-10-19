爭取台積電進駐 張麗善：「東風」大概都已具備

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多名雲林縣議員19日關切縣府爭取台積電的準備是否充分，縣長張麗善表示，虎尾產業園區正在報編中，也已規畫設一個分局等級的派出所、一個消防分隊等治安及工安考量配置，最大優勢就是周遭還有一大片約1200公頃台糖地，絕對是台積電及高科技產業進駐的首選，相信三年內、最快明年就會有眉目。

議員李明哲、許留賓19日質詢張麗善是否在台積電放棄於桃園龍潭科學園區三期設廠計畫，檢視本縣高科技產業進駐的相關基礎建設。

張麗善表示，高科技產業及下游廠商都會有一期、二期、三期的擴大建廠規畫，虎尾園區周邊有延著土庫馬光、褒忠農場還有1200公頃台糖地，完全不徵收民地，這是優勢之一。

張麗善說，第二考量矽品已進駐中科虎尾園區，未來將吸引更多科技產業，虎尾產業園區將新設一個派出所、消防分隊，派出所正在規畫，消防分隊接近規畫完成，在治安、工安上縣府也做好準備。

另外，考量高科技人才所需的生活、交通、就學、就醫機能，虎尾高鐵特定區的高鐵體育園區、美術館即將興建，興建中的也有布袋戲傳習中心、環保大樓、國家級高齡福祉研究中心、台大雲林分院虎尾院擴院工程，周邊留有國小、國中、高中預定地，「東風」大概都已具備，雲林虎尾產業園區絕對是下個世代高科技要進駐的最好園區，她相當有信心。

張麗善表示，她正加速相關工業區的報編程序，她會提供完整的資料給台積電參考，也會讓其他高科技產業這些園區來了解，未來三年很關鍵，明年高科技產業有沒有機會進駐雲林，大概就會看到一些眉目。

李明哲表示，雲林不缺水、不缺電、不缺土地、不缺人才，就學、就醫、休閒、交通機能樣樣具備，各面向的基礎建設建置好，也有足以擴廠的土地面積，高科技產業自然會把眼光投過來，雲林縣應該是很有機會。