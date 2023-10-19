熟嫻過桶收尾技藝「艾柏迪18年美國加州納帕谷紅酒桶過桶」經典平衡華麗上市

連續五年獲得「全球年度最佳首席調酒師」榮銜的帝王集團調酒大師Stephanie MacLeod，日前發表推出了艾柏迪紅酒桶過桶系列第5代的作品「艾柏迪18年美國加州納帕谷紅酒桶過桶單一麥芽威士忌」，這款全台限量3,000瓶的珍稀佳釀，台灣地區於10月中旬華麗上市。

台灣總代理大盛酒品總經理張德武表示，ABERFELDY艾柏迪在蘇格蘭蓋爾古語(Gaelic)中是「水神之泉」的意思，酒廠擁有上帝恩賜的水泉，座落於蘇格蘭高地區中心，水源來自富含礦物質和黃金沉澱的皮提里小溪(Pitilie Burn)，百年來生產無數令人著迷的黃金玉液。而艾柏迪紅酒桶過桶系列的催生是源自於集團內調酒大師（Malt Master）Stephanie MacLeod對於威士忌桶陳的風味發展、以及對美好的葡萄酒的讚賞，Stephanie一剛開始只是探索艾柏迪細緻的風味，如何在陳年的過程中與葡萄酒桶產生交互作用，在悉心觀察窖藏熟成後發現，好的葡萄酒桶不只提升了艾柏迪酒廠標誌性的蜂蜜香甜，更在酒液的風味平衡中更添圓潤飽滿。從2019年開始，Stephanie為艾柏迪依次選用了法國波爾多波美侯（Pomerol）、法國波爾多波雅克（Pauillac）、法國隆河羅第丘（Cote-Rotie），到義大利托斯卡尼（Tuscany），連年採用了世界上各個重要的紅酒產區的紅酒桶過桶，也為艾柏迪細緻的風味拓展出更華麗優雅的風格，打造出專屬於艾柏迪的紅酒桶過桶系列。

2019、2020、2021、2022、2023連續五年獲得「IWC國際威士忌大賽」評選為「Master Blender of the Year年度最佳首席調酒師」至上榮耀的Stephanie，在其專業範疇裡從麥芽的調和到裝瓶，每一個細節都非常精準，John Dewar & Sons旗下的Aberfeldy、Aultmore、Craigellachie、The Deveron和Royal Brackla等五個單一麥芽威士忌品牌與Dewar’s調和式蘇格蘭威士忌的完美品質都出自於她的神之手。圖/大盛酒品提供

張德武指出，過桶熟成對調酒師來說是一門藝術，將大部分時間熟成於單一橡木桶的威士忌，移至另一個種類的橡木桶中熟成，目的是利用不同酒桶的特色來添加並提升艾柏迪標誌性的特色，而非覆蓋其原有的風味，這樣的技巧稱之為「收尾技藝 Finishing Touch」。2023年全新推出的「艾柏迪18年美國加州納帕谷紅酒桶過桶 單一麥芽蘇格蘭威士忌」是先放在不同的桶型中陳年18年後，再將酒夜注入來自美國加州納帕谷的卡本內蘇維翁（Cabernet Sauvignon）紅葡萄酒桶中熟成，卡本內蘇維翁（Cabernet Sauvignon）被譽為加州納帕谷紅葡萄品種的王者，產出的紅葡萄酒帶有深色莓果的香氣及口感，酒體馥郁飽滿，因此成為加州納帕谷最有辨識度、也是最昂貴的紅葡萄酒品種，在這樣的桶型中過桶熟成，為艾柏迪的酒液增添了紅色莓果的香氣，除了標誌性的蜂蜜香甜調性外，在長時間的熟成下，酒液入口絲滑飽滿，亦多了些許的青蘋果風味，浸潤出豐富的層次，絲絨般的質地與軟化的辛香調讓這個醇厚的韻味令人回味無窮。

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