AI晶片需求仍緊俏 台廠衝擊有限

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

富蘭克林華美投信指出，美中科技戰已經白熱化，大多數晶片相關已知內容都在可掌握的範圍之內，儘管對輝達（NVIDIA）短期營收可能多少有衝擊，但對中長期獲利並無影響；在AI晶片需求仍緊俏下，預估對台廠衝擊有限。

近期市場傳出憂慮關於中美貿易戰白熱化，是否衝擊到IC設計相關類股族群？富蘭克林華美投信認為，由於美中科技大戰已白熱化，大多數晶片相關已知內容都在可掌握的範圍內，儘管對NVIDIA短期營收可能多少有衝擊，但對其長期獲利並無影響，故建議不妨趁這波回檔，提早分批逢低布局，或以定期定額長期投資AI新科技趨勢，掌握科技成長力道。

富蘭克林華美AI新科技基金經理人楊金峰表示，目前看到的美國經濟景氣並無疑慮，先前擔憂硬著陸或是不著陸的問題，也不再是關鍵影響因素；目前要留意的仍是聯準會升息與美債殖利率飆高的問題，若美債殖利率上揚，資金有重新回到債市的傾向，對科技股表現影響較大，然若沒有，則對後續科技股表現較為有利。

另美國商務部17日擴大管制出口到中國的AI晶片，此次限制範圍可能衝擊到NVIDIA的A800、H800及L40S等產品，其他IC設計或晶圓代工大廠也難以倖免，如AMD、Intel。

然而美系投行分析指出，近幾個月以來，NVIDIA降低了能夠出口到中國A800與H800的產能，專注於其他產品的製程，如明年預計出貨的GH200與B100，認為美中科技戰，大短線多少可能有營收影響，但長期影響已逐漸淡化。

楊金峰分析，生成式AI使企業端能夠實現越來越多的工作自動化的解決方面，市場預期未來3年內將推動額外1,500 億美元的資本支出在AI軟體研發。

此外，為搶食AI趨勢大餅，科技巨頭Google、特斯拉、亞馬遜等仍持續投入跟AI相關技術的開發；根據科技媒體The Information指出，微軟自研晶片Athena，有望將在11月的Ignite大會上亮相，勢必再創新話題。

AI新科技的長線趨勢不變，明年仍持續看好高速運算（HPC）、電動車（EV）、車用半導體、資訊安全等領域，富蘭克林華美投信也認為，儘管第三、四季部分個股作評價面調整，但長期來看，以上這幾類領域仍是未來5年高速成長的方向，外資券商預估，2025～2030年將以雙位數百分比成長前進，短線有修正即可視為進場好機會。