亞果悅椿酒店開創台灣飯店先例 取得EarthCheck新建永續旅遊認證

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亞果遊艇（7566）19日與EarthCheck簽署永續旅遊認證合作備忘錄，在斥資26億元與新加坡悅榕集團攜手、今年動土的安平港悅椿度假酒店（Angsana An Ping Harbor）中，開創台灣飯店先例，率先取得 EarthCheck新建永續旅遊認證（BPDS），展現亞果遊艇集團及悅榕集團對ESG的重視。

亞果遊艇總經理唐玉書指出，亞果遊艇開創台灣飯店先例，率先取得EarthCheck新建永續旅遊認證（BPDS），展現亞果遊艇集團、以及悅榕集團，對ESG的重視，為旅客提供極致的住宿體驗，同時重視永續發展的理念，落實環境、社會、企業永續發展，在提供符合旅客需求的生活方式同時，也追求與自然生態的平衡。

她說，隨著氣候變遷和永續意識攀升，近年永續意識旅遊風潮逐漸普及，越來越多人想知道，如何在享受旅遊的同時，也能為環境和社會做出更多貢獻，成為綠色旅遊的一份子。

唐玉書表示，訂房平台Booking,com《2022年永續旅遊報告》就指出，有高達八成的台灣旅人表示，希望以更永續的方式旅行。而享譽全球的永續旅遊認證和基準組織EarthCheck，成立於1987年，專門從事永續旅遊和環境管理。主要任務是協助企業、社區和目的地，實現永續發展成果。他們的嚴格評估涵蓋環境、社會和經濟績效，使組織能夠衡量、監測和改進永續發展工作。

EarthCheck擁有30多年的認證資歷，目前橫跨100多個知名品牌，擁有最多旅館認證，如萬豪國際酒店集團、卡佩拉酒店及度假村集團、凱悅酒店集團、阿麗拉酒店集團、貝爾蒙德酒店集團、富豪酒店集團和永利酒店集團等。通過實施永續發展實踐，EarthCheck的合作夥伴，將可提高競爭力、加強聲譽，並吸引具有生態意識的遊客。

唐玉書指出，亞果與悅榕集團今年動土的安平港悅椿度假酒店（Angsana An Ping Harbor），在設計與建造方面，將使用天然環保建材，並堅持對淨土和淨水的保護。

除此之外，該計畫將結合當地特色，將當地文化納入建築設計元素之中，以保留和尊重在地文化，落實社會永續發展的目標，唐玉書表示，期待蒞臨台南安平亞果遊艇城的旅客，旅程結束後，能帶著對地球永續的善意而歸，享受私人旅遊時光的同時，也成為綠色旅遊的一份子。

EarthCheck副總裁Andre Russ表示，台灣在自然美景、文化和遺產方面有很多值得一看的地方，應用EarthCheck認證，可以帶來更負責任和永續的旅遊實踐，這將有助於亞果遊艇在保護環境和文化上的貢獻，同時吸引具有生態意識的旅客。