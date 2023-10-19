中分署深入校園推動大專預聘計畫 校園宣導首站前進臺中科技大學

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勞動力發展署中彰投分署積極推動勞動部113學年「大專青年預聘計畫」，近期陸續於校園舉辦說明會，針對重點產業人才培育，鼓勵各大專校院與企業合作，提供320小時的工作崗位訓練，讓青年在學期間提前養成未來就業所需技能，首場前進百年學府國立臺中科技大學，由25系所共同參與，讓優秀大四學生提早卡位重點產業，提升就業即戰力與軟實力。

中彰投分署表示，自今年初推動「大專青年預聘計畫」以來，已獲得88家企業、10家學校支持共襄盛舉，核定通過電機工程師、軟體程式設計師等654個職缺數。透過校園說明會，盼能有效協助企業聯手大專校院，共同培育國家重點產業優秀人才，讓「畢業即就業」不只是口號，創造企業、學校、青年多贏局面。

校園宣導首站由副分署長傅晶如率團隊前進臺中科技大學，該校首次參加計畫，串聯校內商業設計、會計資訊等25合作系所資源，協助青年與企業連結，讓同學在畢業前至企業訓練，畢業後若留任原企業，還有1萬元的留任獎勵金，加入本計畫的企業，政府亦補助每個職缺最高7.2萬的辦訓費用。

國立臺中科技大學校長陳同孝表示，技職學校培育人才的目的就是讓學生畢業後都可以順利就業，期望各系所運用計畫為學生開創更多機會，透過中分署的協助與更多廠商連結，達到幫助學生進入重點產業就業的目標。

接下來中分署持續辦理嶺東科大、建國科大等場次，也針對企業與學校辦理多場次媒合交流會，歡迎有意願參與的大專校院歡迎洽詢(04)23592181分機1725。