防堵嘉義縣登革熱 環管署複式動員查獲孳生源開罰

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因應嘉義縣登革熱疫情升溫，梅山鄉確診人數突增，環境部環境管理署（下稱環管署）南區環境管理中心石秉鑫主任今(19)日會同嘉義縣環保局張輝川局長及梅山鄉清潔隊劉瑞欽隊長，至嘉義縣梅山鄉永興村確診案例家戶及周圍區域巡檢，現場動員人力包括：南區環境管理中心、嘉義縣環保局、衛生局、梅山鄉公所、警力總計約80人，齊心協力進行緊急化學防治噴藥、孳清等防疫工作。

環管署南區中心督察人員進行孳清過程中，仍在果園、竹林陸續發現廢輪胎、廢帆布、廢保麗龍箱等40餘個積水容器已均立即清除積水，19日共查獲3處陽性孳生源，已孳生病媒蚊幼蟲（孑孓），現場立即以廢棄物清理法進行告發，最高可罰鍰新臺幣6,000元罰鍰，貫徹公權力執行。

環管署表示，南部地區縣市登革熱疫情延燒，該署南區環境管理中心發揮區域治理功效，透過聯繫平台已緊急補助臺南市、高雄市及屏東縣環保局共計新臺幣690萬餘元購置防疫物資、藥品、噴藥機及病媒防治僱工等，並自6月28日起啟動「全國登革熱病媒蚊孳生源清除複式動員計畫」，鎖定高風險疫情熱區，動員督察人力與臺南、高雄及屏東環保單位混合編組，加強空屋、空地、天溝、屋後溝、建築工地及市場等高風險點稽查工作。截至19日止，中央地方已動員230,865人次，清理120,112處髒亂點、清除776,083個積水容器，累計舉發3,504件，裁處超過新臺幣409萬元罰單。

環管署表示，嘉義縣疫情熱區以務農居多，戶外常見的農用帆布、桶、缸、杯、瓶、底盤及廢輪胎等，還有容易忽略的防火巷、屋後溝、天溝、頂樓、地下室等，呼籲鄉親一定要落實積水容器「巡、倒、清、刷」，避免不定期降雨，導致積水孳生病媒蚊。環管署再次呼籲，天氣雖轉冷但仍適合斑蚊生長，沒有病媒蚊就沒有登革熱，噴藥是最後的手段，共同落實容器減量、疏通水溝、加強住家內外環境巡查，貫徹孳生源清除，消滅病媒蚊，杜絕登革熱傳播風險，疫情才能儘快下降。