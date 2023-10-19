山區醫療資源匱乏 評估玉井衛生所、台南醫院聯合門診

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衛生福利部台南醫院計畫在玉井設置長照機構，預計2027年第3季落成，立委郭國文19日邀請相關單位現地考察，有鑑於山區醫療資源匱乏，會中研議短期先由台南醫院與玉井衛生所洽商合作在所內設置聯合門診，待長照機構設立後，也評估透過附設聯合門診的方式，完善在地醫療照護。

台南醫院規畫在台20線旁、玉井區望明段的台糖用地設置玉井長照機構，預計可容納200床位以上，且將長照與日照結合，核定計畫經費4.3億元；立法院財政委員會今天到台南考察，郭國文邀衛福部、主計總處、審計部及財政委員會等單位現勘，並評估台南醫院玉井長照機構設立聯合門診的可行性。 台南市政府衛生局專委吳昭慧說，今年1至9月，玉井衛生所平均每月門診量達1500多人次，這幾月還要防治登革熱，衛生所人員忙翻天，如果有多一個夥伴一起來打拚、照顧鄉親的健康，當然樂見其成，左鎮、大內等鄰近地區的民眾也能受惠，不過「硬體是小事，軟體才是大事」，也盼中央協助解決在地醫療人力不足的問題。

郭國文說，台南山區65歲以上老年人口占比將近35％，急重症傷病患後送至鄰近的麻豆新樓醫院、台南醫院新化分院或柳營奇美醫院，得花費半小時，建議台南醫院規畫玉井長照機構時，能將門診服務納入，或是進一步評估設立玉井分院的可能，以符合山區長者的醫療照護需求。

台南醫院院長楊延光則允諾會與南市府衛生局研商，先在玉井區衛生所增加診療科別及診次，由於玉井長照機構的基地，仍然需進行地目變更，他建請南市府協助這部分，讓玉井長照機構能盡早完工。