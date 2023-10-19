王國材實勘驚呼太危險 花蓮稻香平交道11月發包改善

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花蓮吉安鄉稻香平交道因位於多路口交叉點，縱身長，當列車即將駛過，平交道遮斷器下放，車輛就易被困在平交道範圍，也有貪快車輛不慎卡在平交道，今年8月就發生轎車與列車擦撞驚險事件，被地方稱為「死亡陷阱」；交通部長王國材看了後驚呼「這路太危險了！」台鐵局長杜微表示，多次會勘後11月將發包改善，增設遮斷桿、縮短縱深，減少車輛滯留時間。

立法院交通委員會考察花蓮地區交通建設，今由立委傅崐萁會同交通部長王國材、工程會副主委顏久榮、公路局長陳文瑞，以及吉安鄉長游淑貞、副議長徐雪玉等多位議員，前往花蓮縣多處實地會勘考察交通建設進度。

花蓮稻香平交道位於5岔路口，路幅較寬、縱深長，屢發生車輛闖越平交道事故，傅崐萁辦公室上個月邀集相關單位會勘，要求盡快改善，游淑貞也說，台9線轉進吉興路馬上遇到黃網線，若不巧有列車駛過，鈴聲響起到遮斷器放下僅短短8秒鐘，車輛就被「卡」在黃網線，險象環生。

鐵路警察局資料，今年1月至今已發生10件違規案，1件汽車闖越平交道，另外都是闖越平交道區域，罰則相當重。

台鐵局簡報，稻香平交道區域縱深寬12、13米、深47、41米，為避免車輛困在遮斷器已啟動的平交道內，宜縮短縱深，減少車輛滯留時間，快速通過。擬改善後，縱深寬度改24、26米、深縮短為25米。

台鐵局長杜微說，因遮斷器遮蔽平交道範圍不足，將由現有5隻，增設為9隻遮斷桿，因遮斷器長度仍有不足，由公路局設置中央分隔島，防車輛闖入，並增加平交道、遮斷器警示照明，鐵路警察也增列保全人員由現行2小時勤務，拉長到上午10時至晚間10時30分（兩班制），長達12小時30分有人員進駐示警。

改善工程預計今年11月底招標，簽約後3個月內完工，工程預估約450萬元，但杜微說，工程與經費都可以滾動式檢討，由台鐵局負責。

此外，台鐵調整列車規畫，花蓮地方近日傳出普悠瑪、太魯閣號將退出東部幹線，由EMU3000型自強號取代。王國材今天到花蓮視察交通建設時也回應，考量EMU3000型運能多4成，作為交通尖峰時間主力，太魯閣號、普悠瑪號會服務彰化到花蓮、花蓮到台東路段，持續服務東部。