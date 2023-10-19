國產香蕉99％內銷 青蕉商品化有助控制體重

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香蕉是世界上繼水稻、小麥與玉米後之第4大宗作物，台灣栽培面積為1.5萬公頃，產量約35萬公噸，高達99％以上內銷，外銷僅1％，然而每年因颱風、強降雨等導致品質不佳香蕉增加。農糧署表示，為提高香蕉的附加價值，歷年每年超過2000噸走向加工，其中青蕉富含抗性澱粉，帶來飽足感之餘，對體重控制也有加分。

財團法人台灣香蕉研究所今(19)日舉辦香蕉加工加值產品推廣記者會，研究所指出，50、60年代，香蕉加工品只有1種黑褐色的黃香蕉乾，鮮少有高品質黃蕉及綠蕉加工品上市；綠蕉富含膳食纖維及抗性澱粉，對於想控制體重的國人是最好的選擇；而成熟黃香蕉含豐富的營養，可以迅速補充能量，對於運動選手是不可或缺的水果。

令人驚訝的是，香蕉是世界上繼水稻、小麥與玉米後之第4大宗作物，全世界生產量達1.2億公噸以上，亞洲為主要產區，占6成5總產量；其中74％為鮮食香蕉，大蕉及煮食蕉占26％。在台灣，香蕉生產過程因大量種植造成供過於求，也常因颱風豪雨等因素造成B、C級蕉增加，加工也成了提高附加價值方法。

農糧署長胡忠一指出，過去每年超過2000公噸的黃蕉走向加工，近期則來到近3000噸，而青蕉去年才進入全面性商品化，去年加工量約50噸，今年預計可達100公噸，明年目標則是200噸。

胡忠一表示，今年7月時，國內香蕉產量高導致價格下跌，一直到颱風侵襲才讓價格回升，目前香蕉價格產地價，A級蕉每公斤18到20元，北農的拍賣價格約每公斤31.8元，B級蕉則約8元。

香蕉研究所所長邱祝櫻說，青蕉在早期是重要食物，然而一般家庭較難處理青蕉的乳汁，不過青香蕉富含具飽足感的抗性澱粉，原因在於小腸內的酵素無法將其分解，必須到了大腸才會分解，如果你我想控制體重，青焦的食品是非常好的選擇。