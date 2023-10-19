四電一網，搶攻電動輕型載具市場，給客戶更完整的服務！

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在交通載具節能減碳的時代，全球致力於交通載具電能化與智慧化的發展，許多大廠積極研發電動乘用車、商用車等；除此之外，電動輕型載具（LEV，Light Electric Vehicle包含二輪、三輪、滑板車等）也極具潛力。素有「機車王國」之稱的台灣，在擁有產業優勢的同時，將面臨如何升級轉型，搶攻國際交通載具市場進而佔有一席之地！

於2023年初成立的「越創科技」，主要業務為輕型電動載具之「四電系統」的研發與系統整合，相較於一般的「三電系統」，越創科技將此概念提升到新的水平。越創科技整合策略夥伴優勢將其構成「四電系統」生態鏈：包含電控系統：電動載具的智能控制核心，整車控制器（VCU，Vehicle Control Unit）與馬達控制器（PCU，Power Control Unit）等；電池系統：電動載具的動力來源；電機系統：電動載具的動力輸出、以及充電系統：提供快速、安全；穩定的交直流充電樁設備，對電動載具的系統整合更加完美。

越創科技將以上四電系統硬體結合雲端，致力於整合雲、軟、硬等領域的整合服務，形成全新「四電一網」的核心服務！主軸瞄準50kW以下的新型載具市場，未來目標導入最新碳化矽半導體技術，持續開發更高功率密度電控系統，由於能夠自主開發核心產品的優勢，並結合工研院等策略夥伴，提供給客戶完整的產品及服務，雖成立不久已成功吸引台灣以及歐洲、美洲及東南亞之客戶目光！

除此之外，越創科技目前與工研院合作開發「碳化矽高功率馬達控制器」，並將攜手於10月25日共同參與名古屋Automotive World展！越創科技除了提供給客戶更全方面服務之外，未來將致力於本身整體的成長，並設立發展「更完整的產品線，讓產品可以服務的範圍更廣」、「End Of Line(下線)測試設備開發能力」、「馬達、控制器生產MES整現能力」、「開發四電平台，水平整合馬達、電池、充電樁及軟體等周邊產品的策略夥伴」為目標，期望以更加完整的生態系，達到全面一站式的雲軟硬服務！