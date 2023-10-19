和美伸港產業趨勢看好 實現台中人買屋夢想

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台中房價近幾年成交價格逼近百萬，成為新聞關注焦點，大眾普遍認為當今台中房價已不利於買屋置產。但自格睿建設董事長吳孟格創業開始，他即注意到，台中人跨越大肚溪，在彰化和美、伸港置產的趨勢，加上近年和美交通成為台中、彰化公部門極重視的規劃，未來房市看好。

彰化和美、伸港與台中市龍井、大肚區僅隔一條大肚溪，和美為彰化第一大鎮，伸港為全台第三大鄉，彰化縣府將「和美線」納入軌道交通計劃，而已經動工的「大肚和美橋」將可縮短二地通車時間為2分鐘，促成中彰生活圈，預計2026年完工。而透過西濱快速道路與一、三國道號，一小時內可抵達苗栗、南投等地，交通也相當方便。

吳孟格董事長出生線西，從台北回鄉創立建設公司，對和美、伸港產業優勢，瞭然於心。1970年代，與迪化街、台南成為全台三大布市，擁有難以取代的織帶、織布產業聚落與代工生態；除了織布，和美還是雨傘製造重鎮，曾有「和美人撐傘，遮住全球半天空」的說法，也為台灣賺進大量外匯。

而鄰鄉伸港則擁有全興工業區，以紡織、金屬製品、機械設備製造修配業為主；近年因離岸風電而火紅的彰濱工業區則橫跨伸港、線西、鹿港，是綠能產業發展主要工業區，不僅是台灣發展智慧自動車基地，台塑子公司台塑尖端能源也在此建立全台最大磷酸鋰鐵電芯廠，台灣賓士零件物流中心則規劃高壓電池服務，例如：EQE電動車大電池組，增加不少就業人口。

吳孟格董事長第一個開發案就在全興工業區，他認為工作機會衍生居住需求，「但那裡都是20幾年的老房子。」他規劃四戶透天住宅，間間均為套房，吸引不少民眾看屋，結構體期間已經完銷。

憑著眼光精準，格睿建設打響第一炮，目前伸港新案已推至第22期。但吳孟格也對近年工料雙漲，感到苦不堪言，伸港土地一坪從3萬起漲至18萬，透天產品從500萬跳升至1,500萬，和美透天價格更看齊台中沙鹿。

堅持「有土斯有財」的老彰化人逐漸改變想法，而吳孟格也依照消費者現況推出大膽規劃，如：不開挖地下室，降低總價；減少公設，減低管理費；透天加裝電梯，符合家庭人口結構變化趨勢等，「創業剛開始，只能買便宜土地，但現在我思考的是，如何規劃才對大家有幫助。」

和美、伸港與台中市生活圈較為一致，加上Google在彰濱成立亞洲最大資料中心、歐洲風電大廠近年也陸續進駐彰濱工業區，驅動更多年輕人回鄉，多年來在鹿港、和美、伸港推案的吳孟格認為，此波趨勢將與工料雙漲成為改變彰化生活樣貌的浪潮。

2023年，吳孟格董事長也已在巨峰葡萄產地、臨近二林中科園區的溪湖推案。他認為，彰化近年產業趨勢、人口成長都將帶來生活樣態的改變，他也致力在家鄉打造口碑建商，繼續深耕彰化。