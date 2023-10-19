《國際經濟》OPEC不甩伊朗+委內瑞拉解禁 油價回落

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】周四國際油價回落。伊朗呼籲穆斯林國家對以色列實施石油禁運，但石油輸出國組織（OPEC）似乎無意配合。此外，以色列和巴勒斯坦激進組織的衝突未再進一步升級，加上美國政府大幅放寬對委內瑞拉石油的制裁措施料將提高全球原油供應，都使原油價格承壓。

目前布蘭特12月期油價格下跌0.43%，報每桶91.07美元。周五到期的美國西德州中質原油（WTI）11月合約微跌0.06%，報每桶88.27美元。較活躍美國12月期油下跌0.2%，報每桶87.14美元。

包括石油業在內，拜登政府周三暫停對委內瑞拉多家企業實施的制裁，以作為對該國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）支持民主進程的回報。

馬杜洛政府與美國支持的反對派在17日簽訂初步協議，約定在2024年底舉行全國大選。

在獲得美國財政部頒發的新通用許可證之後，OPEC成員國委內瑞拉在未來6個月可不受限制地生產石油，並向其選定的市場出口石油。

美國自2019年對委內瑞拉實施嚴厲的經濟制裁。

美國國務卿布林肯對馬杜洛在選舉方面做出的讓步表示歡迎，但也表示華府希望他在11月底之前開始解除對反對派推舉總統候選人的禁令，並開始釋放政治犯和遭到不當拘留的美國人。

國務院高層透露，除非馬杜洛落實美方的呼籲，否則拜登政府將撤銷這些放寬制裁的措施。

美國財政部則發布聲明表示，如果馬杜洛政府未能履行與反對派簽定的協議，美國財政部隨時能撤銷這些許可。

在加薩醫院遭到飛彈攻擊導致數百平民死亡後，伊朗向OPEC呼籲對以色列祭出石油禁運。加上中東緊張局勢升高，使原油供應可能受阻的疑慮加劇，以及美國原油庫存跌幅遠超出預期，周三油價勁揚，紐約期油上漲1.92%，收在每桶88.32美元。倫敦布蘭特期油漲1.78%，收於每桶91.50美元。

不過消息人士透露，OPEC無意對成員國伊朗的呼籲立即採取任何行動，這緩解了對原油供應中斷的擔憂。

花旗分析師在報告中指出，以色列每天進口約25萬桶石油，主要來自哈薩克、亞塞拜然、伊拉克和非洲國家，「我們認為要哈薩克和亞塞拜然這兩個以色列的盟國實施禁運，是不太可能的事」。

CMC Markets分析師Tina Teng表示，美國總統拜登已經結束在以色列的閃電行程，而以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯的衝突也沒有進一步升級，這使油價回落。但由於地緣政治局勢仍然緊張，原油價格仍然面臨上漲壓力。