《半導體》3奈米需求支撐台積電Q4營收 今年資本支出估達標

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者林資傑台北報導】晶圓代工龍頭台積電(2330)今（19）日召開線上法說，總裁魏哲家預期，半導體產業2023年第四季持續庫存調整，但3奈米需求強勁可望減緩對台積電影響，看好明年可望健康成長。同時，今年資本支出估達320億美元，達先前預期320～360億元區間底標。

魏哲家表示，半導體產業第三季持續去化庫存，惟因中國大陸復甦緩慢，客戶對此保守因應，預期第四季庫存調整將持續。儘管台積電AI相關應用需求暢旺，使3奈米需求持續強勁，仍無法完全抵銷庫存調整影響。

不過，魏哲家指出，目前已看到較早展開庫存調整的PC及手機終端市場好轉，預期第四季庫存將去化至健康水位。台積電前次法說未說明今年營收最新展望，以第四季財測展望推算，全年美元營收估落於684.74～692.74億美元、年減8.7～9.8％，符合前次年減約10％預期。

台積電預期第四季毛利率降至51.5～53.5％、營益率降至38～40％，中位數52.5％、39％，分降至近2年、近4年低點。財務長暨發言人黃仁昭表示，主要仍受3奈米放量影響。若排除匯率因素影響，仍預期長期毛利率達53％目標應可達成。

台積電第三季資本支出約71億美元，季減13.1％、年減18.9％，累計前三季資本支出約252.1億美元、年減1.02％。黃仁昭表示，今年資本支出估約320億美元，為預期區間底標，其中70％用於先進製程、20％為成熟及特殊製程、10％為先進封測及光罩生產等。

製程進度方面，魏哲家指出3奈米製程良率很好，下半年需求受惠高速運算（HPC）及智慧手機驅動成長，全年營收貢獻估約4～6％、明年將更高。N3E製程已通過驗證並達良率目標、於本季量產，認為3奈米將是另一個長期節點，未來將持續發展N3P、N3X等製程。

至於採用奈米片（Nanosheet）電晶體結構的2奈米N2製程研發進展順利，將如期於2025年進入量產。魏哲家指出，AI相關需求要求能源效率提升，因此客戶參與程度及時間均較早，對2奈米興趣將與3奈米相當或更高，預期2025年量產推出後，將是業界最先進製程。