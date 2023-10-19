《證交所》高中籤率、抽中再匯款…小心股票抽籤陷阱

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【時報記者莊丙農台北報導】台灣證券交易所指出，近來詐騙集團有利用「AI代抽」、「中籤不限張數」、「抽中再匯款」、「高中籤率」等股票抽籤詐騙話術，鼓勵民眾加入假投資群組或下載App，再誘騙匯出款項。證交所提醒投資人務必保持警覺，提升「識詐」能力，勿掉入詐騙集團「抽股票」的陷阱。

證交所表示，日前有媒體報導民眾加入LINE投資群組，並獲知可以抽股票賺價差的好康訊息，對方聲稱有特殊管道，可用AI系統參加抽籤，不限張數、中籤率高，並要求民眾要先下載一款投資App，而且可以等抽中再付申購款。過了幾天，App畫面顯示中籤，專人通知必須馬上匯款至指定帳戶，否則扣繳失敗就會凍結民眾帳戶，且會因為違約被判刑。證交所表示，這是詐騙集團的陷阱，請民眾不要上當。

俗稱「抽股票」的公開申購，指的是公司初次上市櫃或辦理現金增資時，提撥一定比率讓投資人抽籤，要避免掉入詐騙集團「抽股票」的陷阱，證交所提醒大家注意幾點：一、公開申購須透過合法證券商辦理，若未開立證券戶就無法申購，民眾可至金管會網站查詢所核准的證券商名單。二、每人只能申購一個銷售單位，通常為1張、少數曾有2張或5張，民眾可上證交所官網查詢資訊。三、價差較大的新股申購中籤率通常極低，不可能保證中籤。四、申購款項是抽籤前即須匯款，非中籤後才匯款。五、若申購款項不足，只會被歸為不合格件，不能參加該次的申購而已，並不會構成違約交割。