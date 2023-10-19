《國際政治》菲國建網軍 衝著中國來？

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】菲律賓軍方19日宣布，正在成立一個網路司令部以提升防禦力，因為網路幾乎每天都被攻擊。同時，也會鬆綁招募相關規定，確定能吸引網路專家前來。

根據菲國官方統計，包括當地國會眾議院在內，已經有多個政府機構，最近都飽受網路攻擊。該國武裝部隊總司令指出，幾乎每天針對部隊的網路攻擊，部分都來自國外。

這位總司令指出，這次將招募網路戰士，而不是真正上戰場的步兵。因此，這種順應時代的新軍種戰士，不一定要有強大的肌肉。菲國軍方幾乎每天都被網軍攻擊，一些來源是外國，但沒有一次是成功。

菲國軍方雖沒指名道姓說這些網軍來自何方，但路透社表示，最近幾個月，菲律賓與中國大陸之間的關係很緊張，主要是雙方對南海區域內，部分領土有爭議。

菲律賓抱怨中國大陸的行為是有侵略性的，像是大陸的海警船，以及人民海軍的軍艦具有危險舉動，特別是在有爭議的地點附近。不過，中國大陸卻駁斥菲國的指控，並說大陸的船隻在自己海域合法作業。

10月初，菲律賓與美國開始為期12天的共同軍演，菲國武裝部隊總司令表示，網路防禦訓練是今年與美軍聯合演習的一部分，代表網路正常化在防禦戰略中，日趨關鍵的重要性。

菲國軍方將不讓電信公司在部隊內蓋手機基地台。軍營內已有多家行動通訊業者的硬體設施，其中還包括中國大陸屬於國企的中國電信（China Telecom）。同時，希望從日本拿到雷達設備，加強監視自己的領海區以及專屬經濟區。