10月25日至27日IisC 智慧物聯網主題展覽及交流論壇 亮眼登場！

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臺灣新創與中小企業近年來蓬勃發展，屢次在國際舞台創下佳績，電電公會與工研院共同執行經濟部產業發展署-智慧物聯網晶片化整合服務計畫(IoT Integrated Service Center，簡稱lisC)，主要提供一站式物聯網相關的軟硬體設計、製造與驗證服務，協助新創公司或創新商品加速商品化，此次更攜手計畫輔導團隊一同於「台灣國際人工智慧暨物聯網展(AIoT展)」中，以主題館型式展示多項智慧物聯網技術及創新應用產品，呈現IisC服務機制與台灣創新能量。

今年「IisC智慧物聯網主題館」於2023年10月25日至10月27日在南港展覽館一館一樓盛大展出(攤位號碼J0317a)，邀集超過15家新創團隊展示多項創新智慧物聯網技術產品及應用情境，包含：AI氣體偵測巡檢車(佐翼科技)、智慧光電檢測技術平台(瑞愛生醫)、機智快篩S.M.A.R.T. Kit(智慧貼紙)、農業氣象站(益睽公司)，以及智慧音樂盒(酷鳩科技)等，展示品項眾多內容豐富。

展覽期間同時舉辦『創業家對壇』與『創新產品分享會』，透過創業故事來啟發創新思維，並提供參觀者近距離感受與新科技互動交流的體驗，期待大家踴躍參與，共同見證科技的魅力！敬邀各界先進預登參觀，預登網址：https://reurl.cc/5OdDQn