第一金證獲獎 職場性平認證、幸福企業雙金

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第一金證券致力於落實性別平等，為打造幸福職場、提升福利措施，近日同時獲得「台北市職場性別平等認證」金質認證，及1111人力銀行「幸福企業票選」金獎品牌。第一金證首度參加性平認證及幸福企業票選，即雙雙獲得最高榮譽，顯示全方位的員工照護措施廣獲各界肯定。

第一金證券總經理李美芳指出，提供良好福利措施提升性別平權觀念一直是公司重點推動政策，不僅訂立防治職場不法侵害及性騷擾相關規章，更簽署聲明書宣示「零容忍」立場。員工任用以才德為本，薪資給付本著公平合理原則，同工同酬並享有同等晉升機會，不因性別而有差異。

第一金證券女性員工人數超過6成，女性主管人數亦高於男性主管，統計2022年男女性平均總薪資差距為6.8％，低於主計總處薪資與生產力統計年報中兩性薪資差距18.32％，顯現對性別平權的重視與落實。

基於少子化已成國安議題，友善孕育是公司近年重點，2021年起除將每胎生育補助由5千增至10萬，今年更提高對生育第二胎以上之補助至每胎15萬元，此外提供孕期計程車補貼1萬元及分娩後發給第一金寶貝包，產假增至58天、產檢假及陪產假／陪產檢假8天、對進行人工生殖療程之同仁給予每年2日支薪人工好孕假，累計2022年至2023年6月底，共有14名第一金證寶寶誕生。

為守護員工健康，公司健檢亦優於法規，今年起一般員工每次補助4,000元、45歲以上熟齡員工提高到8,000元；公司還提供職場諮詢門診及臨場服務醫師，從中醫、物理治療、營養師及心理師等項目，不間斷的關心與陪伴同仁各方面身心狀況。

另外，公司也舉辦各類促進員工健康生活的活動，9月舉辦蔬食週，提倡蔬食少肉健康飲食，減輕身體負擔並響應環境永續；10月起再舉辦健走挑戰賽，透過專屬手機APP隨時隨地記錄健走步數，成績優異的個人或團體都可獲得獎品，希望透過長達12周的競賽，培養員工運動習慣，體認健康生活從最簡單的走路開始。

第一金證券關注員工身心平衡、兼顧工作與家庭生活、落實職場平權，今年已獲新北市友善家庭暨工作平等企業、台北市職場性別平等認證、1111人力銀行幸福企業票選等3項肯定。推動幸福職場是第一金融集團長期落實社會責任的主軸之一，未來第一金證券將持續落實員工照護，打造更優質的幸福企業。