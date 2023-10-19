國道7號高雄路段 公聽會分9場次

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交通部高公局今（19）日表示，「國道7號高雄路段計畫」計畫總經費1,357.86億元，共分9場次辦理興辦事業計畫公聽會。月中已舉行第1次會議說明國道7號路線及路權圖說及推動之公益性、必要性、適當合理及合法性，將於第2次公聽會說明意見處理情形。

高公局說明，國道建設係政府重大公共工程，須按可行性評估、綜合規劃（含環評）、初細部設計、用地取得、工程施工等階段循序辦理。

「國道7號高雄路段計畫」自2007年啟動，歷經10餘年之推動，可行性評估於2010年3月經行政院核定確認本計畫推動之效益；並於同年5月啟動綜合規劃及環評作業，終在去年9月經環境部審查通過環境影響評估（二階環評）。

「國道7號高雄路段」建設計畫於今年3月奉行政院核定，確認本計畫推動經費及期程；並請高公局持續優化路線，優先使用公有地，減少私有土地徵收及建築物拆遷。

自建設計畫核定後，高公局啟動設計作業優化路線，就「國道7號高雄路段計畫」推動所涉及之用地舉行公聽會，依規定辦理各階段行政程序。

高公局表示，由於從規劃到核定，推動計畫這10幾年來，路線範圍內的社會經濟環境變化慎大，將透過公聽會與用地取得與土地所有權人及利害關係人充份溝通，讓工程加速，改善地區交通。