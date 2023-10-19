TAITRONICS ＆ AIoT Taiwan 10月登場 現正開放登記參觀

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由外貿協會及電電公會共同主辦的2023年「台北國際電子產業科技展（TAITRONICS）」及「台灣國際人工智慧暨物聯網展（AIoT Taiwan）」，將於10月25日攜手「台灣電路板產業國際展覽會（TPCA Show Taipei）」及「國際光電大展（OPTO Taiwan）」，以「台灣國際電子製造聯合展覽會」形式聯合展出，計有近600家企業參展、展出超過1,900個攤位，共同呈現電子產業科技的完整生態。

由於永續及氣候變遷議題在各國備受重視，科技產業以淨零碳排及打造永續供應鏈為目標，今年TAITRONICS & AIoT Taiwan聚集眾多永續綠色能源相關技術應用的廠商。例如「永續綠色能源區」包含展出電源轉換器及連接器的元冊科技、以及展示風力發電及再生能源系統解決方案的華城電機等；「再生能源暨儲能系統主題館」則有展出釩電池儲能系統的富堡能源、展出可充電電池的泰茂實業、展出太陽能電池及模組生產設備的佳得公司、以及展出鋰電池及能源整合服務的鑫鋰電池公司。

AIoT Taiwan聚焦AIoT在各產業的研發應用，「IisC智慧物聯網主題館」提供一站式物聯網軟硬體設計、製造與驗證服務；「顯示未來城市館」邀集面板、系統整合及服務商，展示零售、醫療、移動、育樂及新創合作的智慧顯示方案。另外10月26日舉辦「AI Innovation Day：2024 AI創新日」論壇，探討AI如何引領產業復興並轉化為實質價值，重量級講師包含台灣人工智慧學校、廣達電腦及NVIDIA等。

為提倡環境、社會、公司治理（ESG）理念，主辦單位為獲得永續認證參展企業提供ESG GO攤位標示牌，包括具有ISO 14001環境管理系統認證的臣益實業、囊括IECQ QC 080000有害物質流程管理系統等認證的宇瞻科技、取得ISO 14061等3項認證的東麗電子，其他獲得ESG GO標示的參展商還有凌羣電腦、富堡能源、北回化學、黑晶科技、富致科技等。

此外，本屆展覽廣泛使用環保材質，包括文宣品使用大豆油墨印刷，公設採用瓦楞紙或蜂巢板，買主提袋改用環保可回收的杜邦紙等，以行動落實綠色會展精神。

本年展覽已吸引來自全球57個國家地區的買主於線上預先登錄參觀，重量級買主包括美國ASI Corporation、波蘭Transfer Multisort Elektronik、沙烏地阿拉伯NOVAsat Commercial Company等，另外印度卡納塔卡邦電子產業公會（CLIK）、墨西哥全國製造業公會聯合會（CANACINTRA）及墨西哥資通訊產品經銷商協會（ANADIC MX）亦將組團來臺參觀。

2023年「台北國際電子產業科技展」及「台灣國際人工智慧暨物聯網展」自10月25日至27日於南港展覽一館展出三天，現正開放預先登錄參觀中，更多展覽及活動資訊請參考展覽官網（https://www.taitronics.tw/）。