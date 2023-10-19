漲價還不夠...串流平台搶錢大作戰

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串流平台百花齊放、競爭激烈，各平台無不使出渾身解數投資自製劇、自製電影或購買獨家播映權，節節攀升的製作成本，加上未來還要依收看次數給付編劇「重播費」，也逼得串流平台想盡辦法擴增營收來源。串流平台除了祭出打擊寄生帳號，重新整頓訂閱用戶，還推出新的廣告方案，提高產品定價；現在更有串流平台巨頭，透過集團資源打出團體戰，像是從遊樂園、郵輪、體育博彩等賺取更多收入。

打擊寄生帳號 漲價、加廣告樣樣來

今年5月起，好萊塢編劇工會與演員工會陸續發起大罷工，上次面臨編劇和演員工會同時罷工的大場面已是1960年，當時還是靠著後來成為美國總統的演員雷根領銜談判才結束。目前編劇工會已與資方達成協議，當中確立串流平台未來要依收看次數給付編劇「重播費」，據信演員工會最終能爭取到的條件也不會比這差，串流平台只要花一筆錢就買斷影劇播映權的日子一去不復返。

增加營收成為各串流平台迫在眉睫的任務。迪士尼的串流事業持續虧損，據其最新一季財報，雖營收年增4％至223.3億美元，串流服務卻虧損5.12億美元，但已較去年同期虧損逾10億美元收斂。而Netflix雖從疫情期間迎來訂戶爆發增長，但也已遭遇瓶頸，仍須確保找到下個增長點。

為了增加新用戶，Netflix今年2月先在加拿大、紐西蘭、西班牙與葡萄牙等市場禁止用戶分享帳號，5月起則在台灣、美國等地展開打擊寄生帳號的新規。Netflix估計，全球有超過1億家戶將帳號密碼分享給家庭成員以外的人。在新規範中，假如非同一家庭成員的用戶還想繼續收看，那就只能自己註冊新會員或每月另外支付「額外成員費用」7.99美元。

起初傳出不少反彈聲浪，但18日Netflix公布第三季度財報，全球訂閱不減反增，第三季一口氣新增876萬訂戶，也證明打擊寄生帳號以增加新用戶的做法十分成功。相較2022年不到900萬新訂戶，Netflix今年已朝新增2,000萬訂戶的目標邁進。

據8月尼爾森（Nielsen）公布的收視率調查顯示，美國收看串流媒體影音的比例在7月來到史上新高的38.7％，而傳統電視的觀看比例則首次跌破50％。為了留下與吸引更多用戶，平台投入更多錢自製或購買更多影劇內容，所產生的高昂成本，業者多半選擇調漲月費以對。隨著新用戶的加入，增量逐漸轉為存量，如何在漲價的同時又能穩住存量，讓老客戶死心踏地永遠續訂下去就成了各平台的另一道難題。

Netflix與Disney+於2022年第4季，追隨Hulu、Paramount+的腳步陸續推出廣告方案。訂戶若想付便宜的月費，就得乖乖看一定長度的廣告，若不想受廣告干擾，那就得為這份清靜付出代價。

以目前在美國而言，Netflix廣告方案6.99美元，無廣告的標準方案15.49美元、高級方案19.99美元，並取消了原先9.99美元的基本方案。Disney+廣告方案則為每月7.99美元，這是原先Disney+唯一的月費價格，而現在要享受以前無廣告的服務則須每月支付10.99美元。

廣告方案不單滿足了廣告商投放廣告的商業需求，廣告收益也同時彌補、甚至超越便宜月費所造成的營收短少。更重要的是，便宜的廣告方案為價格敏感者，特別是年輕人或小資族，提供了一個繼續訂下去的划算選項，直接降低串流平台的用戶流失率。

市場研究公司Ampere Analysis表示，當前全美所有串流平台合計已有約1億名消費者訂閱了含廣告方案的串流服務。估計到2027年，這類廣告總收入將超越100億美元。這也印證了差別訂價，串流平台提供含廣告的收費方案已是大勢所趨。

擴增體育直播方案 串流巨頭必爭之地

這些串流媒體除了在既有的訂閱方案上，藉由打擊寄生帳號或漲價，冀望能從現有用戶中賺更多錢，也開始研究增加更多獨家節目或特定類型內容來建立新的訂閱方案，一方面可擴大訂閱客群，另一方面則避免忠實用戶流失。

其中，體育賽事直播成為各家競逐之地。包括華納兄弟探索Max、迪士尼Disney+、Apple TV+等已推出或正在規劃相關訂閱方案。

華納兄弟探索旗下串流媒體Max，從本月5日起新增體育賽事直播方案「Bleacher Report Sports Add-On」，除了今年美國職棒大聯盟（MLB）季後賽，還包括NBA、NCAA等，Max的訂閱用戶將在明年2月29日前免費觀看，但之後如要繼續收看，每月需額外支付9.99美元。

Apple TV+則推出美國職業足球大聯盟（Major League Soccer）的季票（MLS Season Pass），訂閱用戶可以每月12.99美元或每賽季79美元（9月時降價為25美元）購買，一般觀眾則可每月支付14.99美元或每賽季99美元（9月時降價為29美元）購買。

據外媒報導，今年7月21日梅西為邁阿密國際首度出賽當日，MLS季票的美國訂戶暴增逾11萬人，前一天的訂閱人數為6,143人。而從今年2到7月，購買MLS季票的人中，有15％成為Apple TV+的新客戶。

另外，迪士尼也正討論在美國以外的市場推出新的Disney+體育賽事直播方案。

Netflix則一直有意投資體育直播，去年曾競標一級方程式賽車（Formula One） 的美國直播權，但是輸給迪士尼的體育頻道ESPN。不過，17日Netflix也已宣布將在下月14日舉辦首項直播體育賽事「The Netflix Cup」，是由F1車手和PGA高爾夫球手一同參加的高爾夫球賽。對仍想方設法拓展營收來源的Netflix來說，以非大型聯賽初試水溫，不僅成本較低，也可能為其發展中的廣告事業帶來新契機。

開源再出招…投資博彩、遊樂園漲價

為拯救不斷虧損的串流事業，迪士尼宣布未來10年將斥資600億美元擴大主題樂園及郵輪業務，也在本月初宣布調漲美國主題樂園部分門票、停車費價格，更將於下月推出一款ESPN體育博彩應用程式。

而Netflix則計劃開設實體店「Netflix House」，將影劇場景帶入線下實景，讓粉絲可以購買服裝、品嘗主題食物等，藉此提升用戶黏著度。

迪士尼9月公布，計劃未來10年樂園、體驗和產品部門的投資金額將增加近1倍，至600億美元。迪士尼在提交給美國證交會（SEC）的文件裡指出，他們將優先投資高獲利事業，初步構想包括推出《冰雪奇緣》主題遊樂設施，並重現《黑豹》裡的瓦干達王國場景，也計劃推出更多郵輪行程，並在新加坡建立新的郵輪停靠港口。

另外，迪士尼11日公布，加州迪士尼樂園（Disneyland）單日門票維持在104美元不變，但旺日門票調漲逾8％，至194美元。五日票漲幅將近16％，達480美元。佛羅里達州迪士尼世界（Walt Disney World）雖未調漲日票價格，但調高停車費與年票。

而原本一直抗拒博奕的迪士尼，旗下ESPN今年8月與線上博彩公司PENN Entertainment達成20億美元的協議，PENN將在10年內支付ESPN 15億美元現金，以及價值5億美元的股權。美國16個州的用戶將可以透過手機APP「ESPN Bet」在線上下注，這項服務預計將在下月中上線。

據外媒報導，迪士尼執行長鮑勃艾格（Robert Iger）今年4月時說，「很長一段時間以來，我對此可能持較為保守的態度。但我已經改變了，因為我認為體育博彩的接受度顯著提高。」

Netflix則計劃在2025年開設2處實體門店「Netflix House」，讓粉絲可以擁有更多的線下體驗，到店裡享用影劇主題美食、購買周邊商品、體驗遊戲等，除此之外也能宣傳初上檔的新作。先前Netflix已成功打造快閃店，包括2021年的巴黎快閃店舉辦《魷魚遊戲》生存賽、今年6月在洛杉磯設Netflix Bites快閃店，其菜單與酒單設計靈感取材自平台中不同的實境節目。

雖然目前Netflix尚未公布Netflix House的具體細節，但表示前兩家店預計會在美國開業，之後將擴張到全球。