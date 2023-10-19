台生技新銳赴日成果豐碩 預計Q4核心技術商品發表

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日本和亞洲最大生物製藥健康展覽「BioJapan 2023」於10月11日至10月13日為期三天假橫濱太平洋會展中心盛大登場，台灣參展企業討論度最高的是以鑽研植物高分子結構、提升植物多醣活性及材料科學起家的戴壟生技DAZZEON BIOTECH，吸引超過51組廠商及國家組織洽談合作，鎖定全球植物保健應用及睡眠市場，預期商機上看百億元。

展會中，日本消防業界領頭羊船山株式会社前往戴壟生技攤位，專注於救助及防災的日本企業船山，提供日本國內外專業防災訓練，曾協助台灣內政部及消防局的救災演練。船山社長秋山政信體驗AlphaSleep系列產品後，表示舒適及升溫效果是從未體驗過的，且積極邀請戴壟團隊到船山總公司進行商務會談。

會談中表示，將於11月舉行日本 2023 國際搶救日 (Rescue DAYS JP.)消防救助訓練使用戴壟專利DAZZTEXTM技術的功能毯，讓來自全球的救災隊皆能體驗此款產品。這將是與戴壟生技合作的開始，未來消化道機能與睡眠是在台灣市場偕同拓展的合作重點之一。

此外，眾多國際組織也在展會中表達高度興趣，立陶宛創新署（Innovation Agency）、日本知名企業伊藤忠商社旗下製藥公司、美國矽谷的知名創投Plug and Play等，皆表示與戴壟生技的植物性多醣有合作可能性。台灣重要法人研發單位財團法人生物技術開發中心(DCB) 董事長涂醒哲也親自前往DAZZEON BIOTECH攤位指導。

現場戴壟生技也與星藥科大學（Hoshi University）、筑波大學（University of Tsukuba）、鳥取大學（Tottori University）等日本學術單位洽談合作，未來將進行消化道、睡眠等主題試驗，與戴壟生技於新北市成立國際研發中心打造國際生技團隊，深入消化道機能與睡眠研究，並同步在日本成立生產中心，有利於產品輸出亞洲、歐美等國家。

戴壟生技執行長高錦男博士透露，此次赴日參展獲得豐碩成果，但對於台灣市場也同樣重視，預計Q4將會有核心技術的成果發表。AlphaSleep《αSleep史力補舒眠毯》奈米細化應用、MannanPRO植物多醣應用是在台灣布局的兩條主力產品線，不論是B2B共同研發新產品、或針對B2C消費市場與通路拓展，戴壟生技都抱持著相當開放態度，只要對於數據驗證同樣重視、期望帶給消費者高標準、高品質產品和服務的企業，歡迎前來與戴壟生技洽談合作。戴壟生技網站：https://www.dazzeonbiotech.com