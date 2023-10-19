老年人口全台最多 肌少症及骨質疏鬆列嘉義縣長輩照護重點

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明20日是「世界骨質疏鬆日」，嘉義縣衛生局與大林慈濟醫院今舉辦「健康有骨氣」宣導活動，邀請79歲廖阿嬤現身說法，嘉義縣長翁章梁說，因應嘉縣老年人口多，縣府已將肌少症及骨質疏鬆列為長輩照護重點，除由衛生局推行健康操，也將骨質疏鬆檢測放入巡迴醫療車檢查項目內，讓鄉親不用出遠門也能接受專業檢查。

嘉義縣衛生局長趙紋華說，嘉義縣行動醫療去年8月成功轉型晉級「行動醫療 3.0」，配備高科技雙能量與光骨質密度儀器(DXA)深入社區，找到骨鬆高危險群的長輩，而今年4月更啟動骨鬆肌少症智慧聯合照護網，透過問卷評估、智慧篩檢及精準測量，從5623位鄉親中找到2028位骨質疏鬆肌少的高風險民眾，其中有38人已轉介至醫療照護，未來會針對高風險個案將開辦骨鬆肌少健康促進班，守護大家的骨質健康。

廖阿嬤也分享治療過程，透露她今年5月開始下背痛，經過行動醫療檢查發現身上有骨密度差，由衛生所轉介大林慈濟醫院進一步檢查，發現已有多處脊椎骨折，6月開始進行治療，目前背痛已逐漸好轉。

大林慈濟醫院副院長賴俊良說，慈濟醫院很久以前就特別關注長輩的骨質疏鬆問題，一旦出現相關症狀就會影響行動能力，若不慎跌倒也會引發更多症狀，呼籲民眾要隨時關注家人的骨頭健康狀況，可多加利用縣府提供的行動醫療專車及複合式篩檢，有空就帶家中長輩前往檢查。