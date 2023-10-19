台亞風能攜手海洋大學 厚植離岸風電人才

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2023 ENERGY TAIWAN 台灣國際智慧能源週在台北展覽館舉行，吸引諸多國內外能源企業參展。台亞風能作為台灣本土離岸風電開發商，在能源週第二天（19日），邀請海洋大學近百位學生及教職員共襄盛舉，與台亞風能首批風電培訓生面對面座談，除了讓有志投身能源相關產業的大專生更了解業界趨勢，台亞風能培訓生們也和海大學生們分享「那些在開發商最前線的日子」！

台亞風能這次也在K06 15A攤位展示其最新風電技術和成果，以「起風了，幸福就來了！」為概念，把在地永續故事搬進展館。

台亞風能技術長李宏道表示，離岸風電已成為能源轉型不可或缺角色，擁有純本土資金及人才的台亞風能，對於厚植產業人才有絕對責任跟使命，台亞風能除了於今年暑假首度展開青年學子的培訓計畫，未來，台亞風能也會繼續秉持「台灣的人才自己培養」理念，與大專院校深化產學合作，培養台灣自己的風電人才。

海洋大學河海工程系主任范佳銘表示，感謝台亞風能讓學生們有機會深入了解國家產業方向，海洋大學河海工程學系已經成立63年，過去10年，致力配合政府能源政策，培養符合離岸風電等再生能源所需的專業人才，更現場喊話鼓勵學生「這個產業很需要你們」！

台灣離岸風電產業正處於快速發展的階段，需要大量的在地人才來接棒。台亞風能一直致力於培養在地的風電人才，並建立本土的供應鏈和服務體系。台亞風能相信，在能源轉型的關鍵時刻，台灣有能力成為亞洲的風電領導者，而台亞風能也將不遺餘力地貢獻自己的力量，並積極培育在地的離岸風電人才。台灣正邁入能源轉型的關鍵時刻，台亞風能不會缺席！

台亞風能2022年已在台得標了第一個專案「蔚藍海彰化」風場（原名環洋專案，法國電力再生能源和台亞風能分別持有80.1％和19.9％股權），並且也已確定參與3.2區塊開發投標。