台灣精品強打Best Made in Taiwan訴求 東京新宿3D廣告吸睛

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「台灣精品獎」吉祥物-福熊，首次登上日本東京新宿知名裸視3D廣告版位，即日起至11月11日，以日本民眾喜愛吉祥物習慣結合臺日民眾皆喜愛的棒球運動，用活潑與創意的方式傳遞「台灣精品獎」與Best Made in Taiwan的概念，來引起民眾共感，並進一步提升臺灣產業形象，同時也正式預告即將到來的日本臺灣形象展。

「台灣精品獎」可說是產業界的奧斯卡獎，是經濟部國際貿易署與中華民國對外貿易發展協會執行的重要對外推廣獎項，企業需經過140位國內外評審的評選後才能獲獎。為提升整體產業形象，本次選中以裸視3D貓咪廣告而為世界所知的新宿東口CROSS VISION版位進行推廣，並將於11月5日至11月11日同步於隔壁的ALTA VISION版位進行雙版位露出，強化宣傳效果。該廣告版位人潮眾多且為國際觀光客到新宿的必經之地，在這支3D廣告中，代表「台灣精品隊」的指定打擊-福熊在重要時刻揮出全壘打，象徵臺灣的好產品能為大家帶來美好的生活體驗。

另外，本次特與為NIKE 3D廣告操刀的日本株式會社IIH進行臺日合作，並為11月9日至11日的日本臺灣形象展進行宣傳，地點位於新宿住友大樓的三角廣場，也歡迎所有到東京的民眾前往參加。更多日本臺灣形象展活動詳情可參考（https://taiwanexpojapan.com/zh-tw/index.html）。

「台灣精品」一直以來都致力採多元的方式讓更多當地民眾認識「台灣精品」，譬如今（2023）年首次於VR CHAT平台建立「台灣精品」虛擬世界，讓VR玩家能身歷其境欣賞臺灣美景、體驗「台灣精品」獲獎產品、參與攀岩及棒球遊戲，享受一趟精彩的臺灣之旅。另外也同步運用地下鐵廣告並與KOL合作，提升整體形象。有關「台灣精品」更多訊息將會持續更新於「台灣精品」臉書（https://www.facebook.com/TaiwanExcellence.TW/videos/1357465355202971/）。