運動品牌廠營運報喜 三芳、南良、南寶有望受惠

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德國運動用品廠愛迪達（Adidas）因出清Yeezy聯名鞋款庫存有成，第二度上修全年財測；無獨有偶，Nike最新發佈季度財報也傳達庫存已處健康水位，營收年增中個位數，並樂觀看待大陸市場未來發展。三芳（1307）、南良（5450） 、南寶（4766）旗下合成皮、鞋材接著劑及運動紡織複合材營運有望受惠加分。

三芳終端產品應用仍以鞋材佔營收9成以上，客戶以愛迪達及NIKE為主，各廠產能利用率最大為越南廠85％～90％，印尼廠則是95％。目前規劃印尼擴廠第二期土地若擴充完成，4條產線將再增1倍到8條，下半年先拓展第1條產線。

三芳表示，品牌庫存去化有朝好的方向發展；通常奧運的前一年到半年，會加強市場推廣及行銷，明年奧運鞋子會在今年下半年及明年上半年出貨。明年成長動能90％在運動鞋材，對新材料開發及推展仍是耕耘焦點；今年前八月永續產品營收已達總營收45％。

南寶鞋材接著劑業務因運動品牌客戶庫存水位逐漸降低，客戶調整庫存力道有趨緩的傾向。近期更多國際品牌開始以指定策略供應商方式，建立中長期發展夥伴關係；研發投入耕耘新產品與應用效應逐漸顯現，如生質材料和永續、可回收材料等，可望取得新客戶和新訂單。

南良紡織複合材營收占比約8成；其中，高分子彈性體發泡複合材料30％、功能性薄膜及複合材料28％、黏扣帶及各類功能性織帶27％、特殊紡織防護用品及材料13％。

南良指出，全球紡織產業已朝高值化，國際知名運動、個人防護、醫療等客戶對「高分子彈性體發泡複合材料」應用，以及高防護功能相關產品的訂單需求穩健，支撐台南仁愛廠、蔦松廠及海外浙江、東莞等生產基地保持良好產能稼動率。