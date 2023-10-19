零污染的小水力發電事業，即戰力人才徵召!

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台灣小水力綠能產業聯盟」(簡稱小水盟)緣起於「臺灣環境公義協會」洪正中理事長從改善空污的起點出發，2018年開始在台灣推動再生能源最乾淨的「小水力發電」；2020年與財團法人中衛發展中心合作，集合有志一同的企業界攜手推動台灣小水力發電事業。於2021年3月13日催生成立，為民間該事業發展及技術提升的推動者。

為提升台灣小水力發電事業的技術及效能，社團法人臺灣環境公義協會於2019年初與日本「全國小水力利用推進恊議會」(簡稱全水恊)交流，雙方並簽署了合作備忘錄(MOU)，更三次指派技術團隊來台技術交流。2020年日本全水恊也同意將該會歷年在全國舉辦技術入門課程的教材，提供本協會使用。

小水盟成立之後，於2022年11月10日遠赴日本與「全國小水力利用推進協議會」簽署合作MOU，也獲得該教材之授權使用。

上述教材委請國立中興大學土木系陳榮松教授(京都大學畢業博士)，將教材翻譯成中文，成為2-3小時的日本技術教材。再加上由台灣小水力發電事業現況資料，成為【小水力發電事業技術課程(一)】之教材。

小水盟欲充分利用上述教材，在台灣產、官、學、團體等各界舉辦培訓班，讓各界人士有正確的技術知能，共同推動台灣小水力發電事業，從2020年至今已開訓18班共512人參加。

培訓班舉辦資訊：

1.日期：2023年12月6日（三）

2.課程表：規劃6小時的課程，上午3小時，下午3小時，

3上課地點：中興大學土木系大樓722教室(7樓) 台中市南區興大路145號

4.招生人數：20~30人以上開班(30人額滿)，未滿20人則不開班。

5.教材：「小水力發電事業技術課程(一)」(開課當日報到時發放)

6.講師：日本教材由國立中興大學土木工程系陳榮松教授主講。台灣教材由社團法人台灣小水力綠能產業聯盟 洪正中理事長、黃志偉榮譽顧問

綜合討論:社團法人台灣小水力綠能產業聯盟 洪正中理事長主持。

7.證書:所有學員均授與培訓6小時之證書。

8.報名費:5,000元/人

9.報名方式:採取網路報名

報名網站：

https://www.beclass.com/rid=284b369652e10d72592f