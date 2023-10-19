以巴衝突下的台股亮點

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以巴衝突似有擴張可能，不僅是中東地區數千年來的積怨，也依舊是大國角力戰場。國際股市近期維持整理格局，台股亦維持量縮震盪，個股若擁業績、題材、籌碼優勢，表現則相對值得期待。

俄羅斯入侵烏克蘭戰事膠著至今，時間之長早已超越世人想像，然而一波未平一波又起，巴勒斯坦伊斯蘭教激進組織哈瑪斯，選在猶太安息日無預警向以色列發動軍事攻擊，以色列開戰回擊，美國支持以色列的立場堅定，不過總統拜登也表示，以色列占領加薩走廊將是重大錯誤，哈瑪斯不代表每一個巴勒斯坦人，戰事至今逾萬人傷亡、超過四○萬人流離失所。

避險需求升溫

受到以巴戰爭影響，避險需求激增，資金湧向原油、黃金以及美元，目前布蘭特原油彈升至九一美元、西德州原油約八七美元，黃金價格漲至一九四○美元，美元指數在一○六附近。戰事是否擴大的關鍵除了以巴兩國之外，伊朗的角色將會是重要關鍵，若能不再擴大，不僅保障人民安全，對全球總體經濟影響也可望降至最低。

台灣、南韓與以色列，都是面臨地緣政治、戰爭威脅的國家，除了軍事費用占ＧＤＰ比重的硬道理之外，根據統計，致力於科技創新的以色列，投入研發費用占ＧＤＰ比重達五．六％，高居各國之冠，南韓也有四．九％，而台灣約三．八％，高於先進國家美國、日本、德國，二○二一年首度突破八千億元，近十年年平均成長七％。

受到戰爭影響，美元指數彈升回到短期均線附近，仍維持在多方架構當中，美元的強勢，相對的就是各國貨幣偏弱。另一方面，美國近期經濟數據報告顯示，通膨依舊頑強，雖有多位聯準會官員偏向鴿派談話，不過素有聯準會傳聲筒支撐的Nick Timiraos認為，目前無法排除十二月升息的可能性，美國公債殖利率依舊位處高檔，十年期約為四．八三％。

美國進入財報季，由銀行股打頭陣，全美資產最大銀行摩根大通，上季獲利成長三五％，隨後包含花旗與富國銀行表現也都優於市場預期，不過摩根大通執行長也發出警告，除了軍事衝突之外，美國國債迅速增長，與有史以來最大的和平時期財政赤字，將增添通膨與利率居高不下的風險，並認為現在可能是世界幾十年來最危險的時刻。

台灣至十一月中之前，也是第三季財報密集公告期，而後至明年第一季末則將是財報空窗期，除了從營收、毛利率、營益率推估獲利狀況外，可以特別留意匯率變化所帶來的影響性，新台幣第三季貶值一．一三三元、至三二．二六八元，貶值幅度約三．六四％，對於出口商競爭力有正面助益，也可能會有業外的匯兌利益。

均線糾結，靜觀趨勢

財報屬於回顧，法說則是展望未來，各公司對於產業與企業本身今年第四季以及明年的預估，將為股價調整的重要參考依據。基本上，最壞狀況多數已經過去，各產業逐漸邁向復甦，雖然總體經濟仍面臨考驗，高利率環境稱不上友善，使得復甦成長力道可能有所受限，然而對股價來說，可更加關注於高低基期的轉換。

財政部公布台灣九月進出口統計數據，受惠ＡＩ商機、新品拉貨以及低基期效應，單月出口三八八．一億元、年增三．四％，中止連十二個月衰退的週期，然第三季較去年減少五．一％，累計前三季年減十三．八％，九月進口值則是年減十二．二％，累計前三季年減十九．七％，不過九月出超一○三．二億美元，單月終於突破百億美元。（全文未完）

文／黃俊超

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