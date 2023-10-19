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工研院4院士新出爐 蔡英文親自授證

  • 中時即時 邱立雅
工研院舉辦「第12屆院士授證典禮」，第1排左起為榮剛集團創辦人暨院士陳興時、總統府副秘書長張惇涵、總統府秘書長林佳龍、總統府資政林信義、蔡英文總統、工研院董事長李世光、智榮文教基金會董事長暨院士施振榮、工研院院士史欽泰、經濟部次長林全能。後排左起為經濟部產業技術司副司長周崇斌、聯強集團總裁暨院士杜書伍、亞力電機總裁暨院士楊振通、明基佳世達集團董事長暨第12屆院士陳其宏、台大醫院院長暨第12屆院士吳明賢、研華股份有限公司董事長暨第12屆院士劉克振、和碩聯合科技股份有限公司董事長暨策略長暨第12屆院士童子賢、美國加州大學洛杉磯分校電機工程學系雷神講座教授暨院士王康隆、經濟部產業發展署主任祕書林德生、工研院院長劉文雄。（邱立雅攝）
工研院舉辦「第12屆院士授證典禮」，第1排左起為榮剛集團創辦人暨院士陳興時、總統府副秘書長張惇涵、總統府秘書長林佳龍、總統府資政林信義、蔡英文總統、工研院董事長李世光、智榮文教基金會董事長暨院士施振榮、工研院院士史欽泰、經濟部次長林全能。後排左起為經濟部產業技術司副司長周崇斌、聯強集團總裁暨院士杜書伍、亞力電機總裁暨院士楊振通、明基佳世達集團董事長暨第12屆院士陳其宏、台大醫院院長暨第12屆院士吳明賢、研華股份有限公司董事長暨第12屆院士劉克振、和碩聯合科技股份有限公司董事長暨策略長暨第12屆院士童子賢、美國加州大學洛杉磯分校電機工程學系雷神講座教授暨院士王康隆、經濟部產業發展署主任祕書林德生、工研院院長劉文雄。（邱立雅攝）

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工研院19日舉辦第12屆工研院院士授證典禮，並規畫跨域創新、韌性未來特展，展出工研院2035技術策略與藍圖的相關技術。今年新科院士共有4位，包括研華股份有限公司董事長劉克振、台大醫院院長吳明賢、和碩聯合科技股份有限公司董事長暨策略長童子賢、明基佳世達集團董事長陳其宏。蔡英文總統親自出席為新任院士授證。

工研院董事長李世光表示，工研院每年推舉對產業發展與人民福祉有貢獻的傑出人士，授予工研院院士榮銜，今年邁入第12年，選出的4位新任院士，分別來自資通訊與生醫產業，為台灣的經濟與健康福祉做出巨大的貢獻。

蔡英文致詞時表示，今年4位新科院士中，劉克振院士是帶領研華成為全球最大的工業電腦龍頭，不僅是物聯網產業最具關鍵影響力的全球企業，也積極發展綠色營運、邁向2030淨零排放目標。吳明賢院士在台灣生技醫療扮演重要角色，打造最佳防治胃癌醫療模式，讓胃癌從臺灣十大癌症死因的第3名降至第8名，成為胃癌防治國際準則。

童子賢院士帶領和碩聯合科技開創新興整合服務製造模式，跨足多元領域，同時也長期投入台灣藝文創造傳承，對台灣科技跟文化產業諸多貢獻。陳其宏院士帶領明基佳世達集團成為全台灣首家加入RE100的電腦周邊科技集團。

蔡英文感謝4位新科院士的貢獻，以創新提升台灣產業的附加價值，也感佩他們對於企業及供應鏈的綠色永續發展的付出，謝謝院士對於國家社會貢獻，期待他們以不同領域的豐富經驗及產業趨勢見解，持續協助工研院不斷提升研發能量。

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