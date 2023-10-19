新北智慧共桿及全方位資安聯防系統 獲2023 IDC未來企業大獎

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致力推動智慧城市發展，新北市政府今年以「5G智慧共桿計畫」及「全方位資安聯防系統」，於今日在台北舉行的「2023 IDC未來企業大獎台灣頒獎典禮」獲頒「智慧城市類別－最佳互連城市獎」及「未來資安創新獎」兩項首獎，從來自國內超過百件提案中脫穎而出，並代表台灣角逐亞太區大獎。

新北市研考會指出，全球知名科技諮詢顧問公司「國際數據資訊有限公司（International Data Corporation IDC）」，所推動主辦的「未來企業大獎」為享譽國際的大獎賽事，自2017年起持續在亞太地區表彰數位轉型領域中傑出的企業或組織，本獎項採兩階段評選出各國與亞太區的獲獎者，每項提名專案都需經過專業評審團，在IDC之標準評估框架內進行審核，所有國家的優勝者將有資格晉級進入下一階段的亞太區評選。

資訊中心主任陳富添指出，「5G智慧共桿計畫」，獲獎關鍵在於透過智慧共桿整合應用，藉由智慧共桿為載體，把相關物聯網、通訊或特殊需求模組，共同掛載於桿身來執行各種特定任務，以改善城市治安、交通、環境與經濟等。

「全方位資安聯防系統」為全台首創由資訊中心統籌辦理全府資安作業，資安聯防發展策略非常完善，全面控管新北市各機關不論是資安管理或技術等各環節皆達一致的水準，同時更獨創導入主動監控及主動防護機制，以提升城市資安防護能量，強化基礎通訊網路韌性及安全，分別獲頒「智慧城市類別－最佳互連城市獎」及「未來資安創新獎」，肯定新北市在智慧基礎建設、智慧政府、智慧安防等各方面的成就。