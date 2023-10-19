中華eMOVING攜美式賣場 攻雙11購買潮率先開跑

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中華（2204）eMOVING搶先各廠推出全車系雙11購車優惠，針對指定旗艦新車EZ-R車款提供1.8萬購車金，喊出7.49萬元即可入手。此外，為搶年底前機車銷售旺季，10月底再度與美式賣場合作，擴大到全台14間門市舉辦展售會，提供會員專屬優惠。

中華eMOVING，瞄準即將到來的雙11檔期優惠搶先開跑，8月推出的新車EZ-R，選購指定車款加碼1.8萬元購車金，搭配政府補助後，最低入手價4.19萬元。

此外，勁炫125補助後最低2.999萬元，中華車表示，讓民眾以比油車更低的價格，滿足日常通勤的需求，微型電動二輪SHINE、Bobe及輕型電動機車EZ1也提供5,000元購車金及原廠配件等不同優惠。

因應跨通路合作帶來的品牌加乘效益，eMOVING繼年初與美式賣場合作，以會員獨享優惠，創下亮眼銷售佳績後，近期也再次進駐美式賣場，至10月29日在全台14間分店展開品牌特展。

為滿足消費者不同交通需求，中華車表示，現場將展出Gogoro Network電池交換系統的最新旗艦車款EZ-R及擁有大空間、低座高等特色，針對女性需求設計的EZ1，此外，品牌詢問度最高，擁有免駕照、免電池月租及免加油三大優勢的微型電動車Shine ＆ Bobe也將一同展出。

中華車指出，特展期間EZ-R ABS款加碼贈送TCS循跡防滑系統及終身性能提升方案，使用富邦聯名信用卡享有回饋與分期零利率優惠，專屬貴賓會員更可享受額外2％消費回饋。