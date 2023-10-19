共同應對中國威脅 美英國防領袖討論AUKUS合作

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美國防部長奧斯汀18日在五角大樓與正在美國訪問的英國防大臣夏普斯（Grant Shapps）舉行會晤，雙方討論了巴勒斯坦激進組織哈瑪斯對以色列的攻擊、俄羅斯對烏克蘭的持續入侵，以及英美兩國對中國的警戒。

美中在太平洋地區的激烈競爭加劇了緊張局勢。2021年9月，美英澳3國宣布成立三方安全夥伴關係（AUKUS）。AUKUS聲明指出，將共同捍衛印太地區的共同利益，美英也承諾協助澳洲建造核動力潛艦艦隊。同時，澳洲和英國也持續敦促美國政府放寬對科技和資訊共享的限制，並認為這些限制會削弱AUKUS。

據《美國之音》報導，奧斯汀在18日的談話中，提到AUKUS及其應對中國的共同目標。奧斯汀說，「AUKUS繼續展示我們合作夥伴關係的力量，這是實現我們共同安全目標的世代機會。」他說，「我期待討論我們的密切合作，包括我們如何共同應對中國的破壞穩定行為。」

夏普斯則在談話中表示，有鑑於中東地區和烏克蘭所爆發的衝突，「自由不是免費的」（Freedom isn't free）不僅只是一句口號，他認為自由民主國家必須為自由受到威脅的事情挺身而出。他說，「這就是為什麼我們需要警惕伊朗、中國和其他不信仰我們所渴望的民主世界的國家，因為他們抵制且不相信我們所有人都希望生活在民主世界。」