捷克國寶摩瑟水晶來台！ 全球限量8件作品在台賣掉6件

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擁有166年歷史的捷克國寶「摩瑟水晶」，闊別3年後，再度來台灣。昨起在高雄漢來大飯店1樓展至10月23日，特別的是，獲得法國政府頒發「騎士勳章」的捷克水晶大師湯瑪士・雷瑟也跨海來台展示水晶雕刻技法，而其「創世亞當」創作，單件直逼600萬，全球限量8件，台灣就賣出6件。

全球限量新品發表會「摩瑟水晶浩瀚無垠」巡迴特展，在台北、台中、台南等地接連展出後，昨起在高雄登場。台灣總代理國裕執行董事欒慎寰提到，摩瑟水晶首席雕刻大師湯瑪士．雷瑟也受邀來台，他2020年獲法國政府頒贈「藝術與文學騎士勳章」，是全球水晶雕刻師唯一獲此殊榮者，過去曾獲頒騎士勳章的藝術家，還有趙無極、畢卡索。

欒慎寰指出，這次巡迴展業績大幅度成長，像是台中場業績成長2倍，可見大眾又重新看到水晶雕刻魅力，近日在高雄展出，下一站則將前往新竹。摩瑟水晶特展，處處是亮點，款款動人心。有難得巨作之壯大陣容，也有雷瑟大師的畫龍點睛，是絕對不容錯過的藝術盛會。

此外，這次展出的還有賽林格大師創作，包括女音樂家系列，「天籟之音」讓人目睹流暢的十指之舞； 新加入團隊的藝術總監楊•波杰克的「波光系列」，以俐落的垂直切割線條，創造摩瑟水晶在古典以外的現代美學。

至於偉大的史卡拉大師「三女神」、「守護神」、「花團錦簇」、「一見鍾琴」、「愛之希望」等5件作品，更是此次特展的焦點。這些都是大師私藏30年的傳家寶。退休後，在獨樂樂不如眾樂樂下，他決定獻出，與熱愛水晶藝術的典藏家一起分享。