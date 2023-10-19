《電週邊》宏正攜手NETGEAR 共同引領Over IP分散式影音架構領域

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【時報記者任珮云台北報導】宏正(6277)今日宣布與全球領先的影音技術解決方案供應商NETGEAR攜手開展技術合作，建立合作夥伴關係，透過台灣總代理商瀚錸科技，從台灣市場開始推展，共同滿足快速成長的Over IP分散式影音架構的佈署需求。這一技術性的戰略合作將為廣泛的應用場景，如數位看板、中控室的影音延伸，訊號控管等應用，提供穩定、高性能的解決方案，以應對不斷變化的科技趨勢。

ATEN和NETGEAR為全球領先的影音技術解決方案供應商，將整合雙方的專業知識和資源，為客戶提供卓越的Over IP分散式影音解決方案。這一合作將為系統整合商提供更簡化的影音基礎設施，減少影音佈線工程的複雜性及成本，提高可維護性，同時實現更高的產品性能和穩定性。這將有助於客戶更迅速、更經濟高效地實施分散式影音項目。

ATEN與NETGEAR技術合作的關鍵優勢包括：

1.穩定的產品性能和高擴充性：兩家公司的技術團隊將緊密合作，確保所提供的整合性產品方案具備高度的相容性和穩定性，在不同應用環境下皆能表現卓越。同時，新產品將提供高度的擴充性，以滿足不斷變化的客戶需求。

2.在地化服務：ATEN和NETGEAR均擁有全球性的服務網絡，客戶將受益於本地化的支援和服務，確保客戶的專案得以順利實施和運行維護。

3.友善的WEB GUI/APP管理工具，簡單的IP設定：雙方所提供的整合性產品方案將提供直觀的Web GUI和APP管理工具，使客戶可以輕鬆地設定和管理分散式影音系統，無需繁瑣的操作。

宏正自動科技資深副總經理林勇達表示：「ATEN對於此次與 NETGEAR的技術結盟合作感到非常興奮，這次的合作不僅為客戶帶來更卓越的分散式影音解決方案，更加速推動IP化科技的應用。我們的整合式方案可提供絕佳的相容性與穩定度，加上雙方的全球服務網絡，客戶可同時享有ATEN與NETGEAR的在地化技術支援，期待這次的技術結盟能為客戶帶來更多超乎預期的驚喜。」

NETGEAR台灣總代理商瀚錸科技總經理許勝雄也表示：「這一合作將標誌著NETGEAR 在Over IP分散式影音領域的戰略進展。NETGEAR是在市場上唯一支援混合式影音傳輸的網路設備，我們期待與ATEN攜手為客戶提供可靠的解決方案，以應對不斷增長的市場需求。」