花蓮門諾攜手福容飯店 重陽宴請偏鄉長者

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重陽節即將到來，花蓮門諾醫院攜手福容飯店花蓮店，今邀請50多位偏鄉長輩到參與公益餐會，有美食教母之稱的胡天蘭促成，金曲歌王殷正洋也到場獻唱，長輩喜悅感動，大家祝福長輩身體健康，現場氣氛溫馨。

門諾壽豐護理之家及長照據點長輩，近年受疫情影響，很難能齊聚品嚐桌菜美食，疫情趨緩後，在美食教母胡天蘭牽線下，今年攜手福容飯店總公司副總李杰奎投身公益，選定重陽節前夕於花蓮福容飯店席開8桌宴請長者。

金曲歌王殷正洋受邀到場，為餐會公益演唱，包括城裡的月光、橄欖樹及思慕的人等一首接一首民歌組曲。50多名偏鄉長者聽歌、享用營養兼具美味的佳餚，讓長輩們吃的相當滿足。87歲陳姓阿公直說「好吃」，感受到飯店用心烹煮「軟」食材，讓老人家容易吞食！

門諾會醫療財團法人副董事長林喬立說，門諾醫院75年來茁壯、成長，也因台灣是非常有愛心的社會，能讓醫院透過醫療來幫助需要的人。門諾會醫療財團法人總執行長張文信也說，未來會繼續凝聚來自全台的愛心，背負整合區域長照資源責任，提供更彈性及多元化醫療服務。

福容飯店花蓮店副總經理陳春美說，為長者送餐已實行近10年，今年也加入長者關懷據點送餐行列，為了這次公益餐會，主廚潘明輝與團隊特別設計符合長者牙口餐食，讓長者補足營養，維持好體力！

5年前第一次幫門諾辦活動的「美食教母」胡天蘭表示，疫情後一直惦記著，與門諾醫院特助賈漢生談話提及，期望今年能帶花蓮偏鄉長輩至飯店用餐，感謝福容飯店總公司副總李杰奎提案促成公益餐會。看到長輩吃得開心，大家都感受到好滿意足。