正隆攜手300家夥伴共構淨零生態系 搶全球大廠大單

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工紙龍頭正隆（1904）因應歐盟碳關稅（CBAM）10月上路，今（19）日辦理「2023正隆供應商ESG大會」，聚焦氣候變遷、供應鏈低碳轉型、綠色商機等三大議題，並攜手300家關鍵供應夥伴共構淨零生態系，確保正隆供應鏈的低碳產品，在淨零趨勢下為全球大廠的優先選擇。

正隆總經理張清標表示，降低產品碳足跡是製造業走向淨零的關鍵。正隆及早聚焦S.M.A.R.T低碳永續造紙及數位轉型，持續強化氣候韌性管理，成為業界唯一獲得家紙產品碳足跡標籤的企業，更領先完成台灣造紙業首例工業用紙產品碳足跡盤查。

他強調，面對全球淨零與碳中和供應鏈趨勢，永續實踐不能單打獨鬥。因此，對外正隆長期分享低碳轉型實務經驗，協助中小型企業因應排山倒海而來的永續法遵和趨勢，超前布局2050淨零生態系。

為加速推動造紙業低碳供應鏈建置，今年正隆供應商大會聚焦三大面向、七項方針，實現永續生態系：

面向一：深化低碳永續智慧製造，走向共創，包含推動低碳智慧造紙，發展高效率規模化再生技術，提供市場多元綠色消費選擇；翻轉思維導入綠色創新，促使資源循環利用率最大化等兩項方針。

面向二：建構ESG永續生態系，邁向共榮，包含打造優質的國內回收紙永續供應鏈，強化源頭分流，提高再生價值；落實減降單位產品碳排放：選擇更低碳、更輕量化原物料，強化能源管理，並於組織碳盤查外，推動產品ISO 14067碳足跡管理及認證等兩項方針。

面向三：加速產業低碳轉型，迎向共好，包含推行汰舊換新，結合低碳化和智慧化，提升能資源管理效率和服務競爭優勢；倡議、支持循環經濟體制的推動，營造有利造紙業運營環境；建構產業永續人才生態系，促成整體產業鏈升級等三項方針

正隆購料部協理簡春龍表示，重視在地供應鏈ESG競爭力，確保正隆供應鏈的低碳產品，在淨零趨勢下為全球大廠的優先選擇。除把關再生原料源頭，2018年啟動「回收供應鏈轉型升級計畫」，輔導167家回收商落實源頭分類，並重點扶植12家業者轉型升級；並落實供應鏈評鑑管理，在2020年首創實地評鑑機制並開辦永續優良供應商獎。

洞見國際碳管理趨勢下的關稅風險及綠色商機，今年正隆打造產業碳數據資料庫，攜手20家產業鏈夥伴，組建造紙業首例碳中和聯盟，並完成首例工業用紙碳足跡盤查。

正隆通過啟動大會及大型減碳工作坊，帶領20家廠商建立碳管理知識，養成40位具碳管理訓練合格證明的種子人才；10月底，以正隆為首的工業用紙碳中和聯盟將再完成21家企業碳盤查、節能診斷，3家組織碳盤查、4家產品碳足跡盤查，穩健強化產業氣候永續韌性，領導產業低碳轉型有。

正隆2022年成為台灣造紙業唯一取得CDP氣候變遷問卷、供應鏈議和（Supplier Engagement Rating）雙領導等級企業。