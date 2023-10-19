台灣鳳梨纖維品牌PALF驚艷登場2023台北紡織展

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台北紡織展（TITAS）向來為台灣紡織產業創新指標之一，各家廠商莫不端出獨家技術，搶攻國內外訂單。其中優織隆企業所發表的鳳梨葉纖維紗線、面料與製品，不僅可見上、中、下游跨領域生態圈共同合作的碩果，亦為台灣每年80萬公噸的鳳梨葉廢棄物，創造出新商機。

跟進全球永續時尚風潮，低碳排的鳳梨纖維成亮點

看準永續時尚發展趨勢，優織隆回收有機工法種植的廢棄鳳梨葉，經低碳紗線製程再造紡織纖維，利用鳳梨葉纖維低碳排及堅韌特性，研發出具台灣特色且環保的紡織材料PALF，力求在可持續性與時尚美感之間取得平衡。

優織隆執行副總謝煥麒強調：台灣鳳梨葉纖維品質精良，國產纖維比東南亞鳳梨葉纖維細緻一倍以上，手感與細度符合衣物穿著使用。PALF不僅完全符合國際環保標準，更可以提供纖維產地證明，提供屬於台灣天然纖維的新選擇。優織隆與經驗豐富的設計開發團隊，持續為全球時尚產業提供永續的紡織材料與創新的服飾家居產品，並致力擔任綠色供應鏈中不可或缺的一員。

從材料研發到產品設計，完整展現鳳梨纖維特性

PALF源自優織隆先進的鳳梨葉取纖技術與獨家紗線製作技術，適用於混紡天然或合成纖維，並具有天然抗菌、吸汗透氣、不易起皺、耐用強韌等特性，面料不僅可如麻布般乾爽，亦可製成仿皮革的厚實質感，優秀的品質及手感深獲現場許多採購者的青睞。

為推動鳳梨葉纖維與面料的多元應用，優織隆並創建「OWNLIFE COLLECTION」品牌，以鳳梨葉纖維紡織品生活化為主軸，攜手設計師開發出時尚簡約的T恤、手提袋、皮裙、皮革帽、沙發布…等產品，創新的設計產品與永續材質更榮獲今年度台灣金點設計獎的肯定，分別獲得金點標章與年度設計獎。

鳳梨葉纖維產銷合作聯盟：將台灣永續紡織材料推進全球市場

持續開發台灣獨特永續紡織材料的優織隆，建立了第一條台灣在地化的可持續紗線和面料生產線，也與志同道合的產業鏈夥伴組成了「鳳梨葉纖維產銷合作聯盟」，期待透過跨領域生態圈快速產製精良的鳳梨葉纖維。

透過農業部資源永續利用司、農糧署與設計研究院三方支持，跨部會推動台灣本土鳳梨葉纖維品質標準，鳳梨葉纖維產銷合作聯盟期待合力將優質的台灣鳳梨葉纖維紡織產品快速推向國際，搶攻永續、減碳、環保需求，在全球時尚產業中贏得先機。

鳳梨葉纖維PALF品牌官網｜https://ecopalf.com

「EVOPURE+」品牌官網｜https://www.evopureplus.com/