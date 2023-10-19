《產業》CIP、驗船中心聯手 推航運淨零減碳解方

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【時報記者葉時安台北報導】哥本哈根基礎建設基金(CIP)宣布，周四與財團法人驗船中心(CR)簽署合作備忘錄，致力發展台灣低碳能源生產及應用，為台灣航運業提供低碳解決方案。

透過與CR的合作，CIP將在台灣深入探討利用電力多元轉換技術(Power-to-X, PtX)，使用綠電生產低碳燃料之可行性，為台灣航運業的減碳之路鋪設基石。台灣在國際航運業占有重要地位，全球前15大航商中就有3家來自台灣。因此，如何為航運業建構減碳所需的資源和環境，對台灣的航運業及全球的減排績效都至關重要。

CIP擁有專業的再生能源投資及開發實績，並於2021年成立能源轉型基金，專注於多元電力轉換及低碳替代能源的投資開發，該基金目前管理資金達30億歐元，並於歐洲、美洲及澳洲有多項計畫開發中。

CIP台灣區董事總經理許乃文表示，CIP在全球多國開發多項PtX專案，生產綠氫、綠氨、綠甲醇等替代燃料，以支持各國頂尖的運輸、農業、化工、鋼鐵等產業的低碳轉型。CIP在台灣積極參與離岸風電的投資、開發與建設，加上PtX技術和專業投資能力，CIP與驗船中心的合作將共同實現低碳能源的生產和應用。

驗船中心董事長謝謂君表示，CR自1951年成立以來，始終透過厚植自主技術能量，提供最高品質服務予航運產業，除了執行船舶檢驗以符合國際公約與船級規範外，近期亦訂定「船舶使用氣體或其他低閃點燃料準則」、「船舶使用甲醇/乙醇燃料準則」、「船舶使用氨燃料準則」等多項替代燃料技術準則供業界參考，全力協助我國航商持續與國際接軌，鞏固台灣在全球航運的重要地位。此次透過與CIP的技術合作，雙方將能更精確地掌握航運產業的減碳規劃與需求，並進一步為航運界提供最佳的低碳替代燃料解決方案。