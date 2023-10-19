地利優勢加上資源佳 民代力邀台積電新廠進駐南科

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台積電17日宣布不進駐桃園市龍潭科學園區三期，立委郭國文19日邀請中央及地方政府單位，會勘南科三期擴建工程現況，現場大力爭取台積電新廠落腳南科；他說，南科台南園區半導體聚落發展完善，除了有土地，水力、電力也獲中央及地方政府背書，有信心可應付台積電需求。

南科三期基地面積近85公頃，今年6月公共工程動土，南科管理局正辦理土地開發工程及掩埋場等新建工程的細部設計、上網招標作業，預計2026年完工。 南科管理局局長蘇振綱表示，南科三期目前潛在申租廠商有12家，另有家碩、帆宣、緯穎等3家廠商現已同步建廠。

近期台積電宣布，1.4奈米廠不考慮進駐桃園龍潭，讓各縣市爭相向台積電招手。「台南的條件絕對比其他縣市好！」郭國文說，除了動工中的南科三期外，還有鄰近周邊一、二期以及ABCDENO的浮動開發特區加總起來，1700公頃的面積絕對符合台積電需求。

郭國文表示，今天特別會勘浮動開發特區的A區，其面積完整，總共有41公頃，而且緊鄰在台積電廠房，在地利上是最方便的；此外，南科三期基地目前進駐的廠商都是台積電中下游廠商，周遭水力、電力也獲中央、市府背書，全世界找不到條件這麼好的地方。

郭國文還說，台積電最先進3奈米製程在南科，當初3奈米設廠從啟動到開工歷時2年左右，相較其他縣市常規規畫需耗時5年，顯示台南有決心、有行政效率。

不過他也說，仍要尊重台積電的考量，但還是盼台積電能慎重考慮加碼投資台南。