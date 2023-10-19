以巴衝突匯市反映不大 匯銀點名這國是關鍵

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美國總統拜登親自訪問以色列，穩定市場情緒，但整體避險資金仍湧向美元，非美貨幣全面走跌，新台幣兌美元19日早盤一度貶值近1角，盤中最低觸及32.38元、創逾二周波段新低，終場前央行全力調節，今收32.323元、貶3.3分，匯價再度翻黑、同創逾二周新低，市場氣氛偏觀望，總成交量縮至11.875億美元。

匯銀主管認為，目前來看，以巴衝突並未讓市場特別恐慌，恐慌指數也未大幅彈升，後續關鍵是衝突會不會擴散到伊朗，「這個很難預估」，但只要伊朗未介入，就還未到真正恐慌，但伊朗帶來的不確定很高，市場仍有避險情緒存在，因此美元短線仍有支撐，若以巴衝突持續緩解，未來市場焦點仍會回到美國聯準會動向為主。

匯銀主管也說，若伊朗未來真的捲入衝突，等於是「中東大戰」，避險情緒勢必大為走升，將有利美元繼續強勢，也將使石油價格大漲，對能源進口導向的新興市場而言影響更大，「屆時新台幣一定大貶」。

根據央行統計，隨美元指數翻揚0.42％，19日主要亞幣再度全倒，尤其韓元重挫0.57％最慘、星幣下殺0.42％、新台幣貶0.1％、人民幣貶0.09％、日圓貶0.03％。

外匯交易員表示，台股19日小漲，但市場避險情緒未消散，外資持續賣股匯出，導致新台幣一度貶值近1角，但央行盤中仍積極調節，新台幣指標仍看人民幣，由於人民幣維持震盪格局，並未再破波段新低，央行也不想放手，「還是不想讓台幣一下貶太快」。

交易員也強調，後續匯市持續除關注以巴衝突，短線也要留意聯準會主席鮑爾將發表談話，若態度同樣轉趨鴿派，新台幣貶值壓力將會稍稍緩解。

交易員認為，聯準會近期面臨「兩難」，一方面美國通膨高，另一方面債券利率走升，不希望債券利率失控，又不想利率升太快，因此整體立場偏向鴿派，但沒有繼續升息又壓不住通膨，後續就看鮑爾談話內容，市場將有更明確方向，在此之前國際匯市仍偏觀望。