首間都會區原民日照中心高雄揭牌 照顧近5千位原民長者

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高雄擁有16族豐富原住民文化，其中有7成約3萬7000位原住民住在都會區，今天在前鎮區原住民故事館3樓，揭牌全國首座都會區原住民日照中心，課程中納入原住民族生活習慣，且日照中心內工作人員全都是原民身分，提供都會區4591位55歲以上原民長者最好的照顧。

位於前鎮區原住民故事館3樓的「原力」亞望沙龍日照中心今天舉行開幕活動，衛生局表示，高雄共有16族共3萬7千多位原住民族，有7成約3萬7000位居住於都會區，其中55歲以上長者有近5000位，經盤點選在原住民故事館成立全國首座原民日照中心，並由經驗豐富的錫盛事業有限公司負責營運。

高雄市長陳其邁出席開幕活動時說，都會區原民長者數量多，成立日照中心需求迫切，希望以熟悉文化習俗與語言，讓長輩就近獲得妥善照顧服務，無須改變過多生活，與老朋友一同開心唱跳，即是市府力推的政策與目標，未來將評估於北高雄再成立一處都會區原民日照中心擴大服務。

亞望沙龍創辦人黃仲平介紹，原力日照中心預計能提供60位長者在此活動，目前已進入招生階段，優先提供都會區原住民長者服務，為帶給原民族群更好照顧服務，目前有6位工作人員都具有原民身分，也都取得原民母語認證，課程規畫也考量原民生活習慣與文化，讓原民長者能在此自在活動。